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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Блэкпул
Куинз Парк Рейнджерс - Блэкпул: обзор матча 16 августа 2022
Куинз Парк Рейнджерс
16.08.2022, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
0 : 1
Завершен
Блэкпул
45+1'
Д. Боулер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Блэкпул
90'
+5
Замена
Д. Торнили
️️️️
Ш. Ловери
87'
Замена
Т. Корбяну
️️️️
Д. Боулер
Замена
А. Адома
️️️️
К. Пал
86'
Замена
О. Шодипо
️️️️
Т. Робертс
80'
69'
Желтая карточка
М. Экпитета
Замена
С. Армстронг
️️️️
С. Йохансен
68'
64'
Замена
Д. Лоуренс-Габриэль
️️️️
Л. Фьорини
46'
Замена
С. Кэри
️️️️
Ч. Патино
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Д. Боулер
37'
Желтая карточка
Д. Томпсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
26
Сэм Филд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
18
Льюис Фьорини
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
12
Джерри Йетс
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Уолш
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
14
Сонни Кэри
ПВ
7
Тео Корбяну
ЦФ
4-3-1-2
88
Дьенг
3
Пал
16
Дикки
2
Данн
2
Лейрд
26
Филд
10
Йохансен
21
Доззел
10
Хаир
13
Дайкс
19
Робертс
4-1-2-1-2
32
Гримшоу
21
Экпитета
46
Уильямс
6
Коннолли
2
Томпсон
16
Дугалл
18
Фьорини
28
Патино
11
Боулер
19
Ловери
12
Йетс
3
Пал
37
Адома
37
Адома
3
Пал
19
Робертс
30
Шодипо
30
Шодипо
19
Робертс
10
Йохансен
22
Армстронг
22
Армстронг
10
Йохансен
19
Ловери
15
Торнили
15
Торнили
19
Ловери
18
Фьорини
6
Лоуренс-Габриэль
6
Лоуренс-Габриэль
18
Фьорини
28
Патино
14
Кэри
14
Кэри
28
Патино
11
Боулер
7
Корбяну
7
Корбяну
11
Боулер
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Блэкпул
1
Джо Уолш
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
Главный тренер
Стив Макларен
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
1
Джо Уолш
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Блэкпул
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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