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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун
Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 08 ноября 2022
Куинз Парк Рейнджерс
08.11.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
2'
Л. Дайкс
9'
Д. Руффельс
26'
Д. Руффельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун
90'
+5
Желтая карточка
Д. Роудс
90'
+1
Желтая карточка
Л. Николлс
90'
+1
Замена
Л. Мбете-Табу
️️️️
Б. Джексон
89'
Желтая карточка
С. Томас
Замена
О. Шодипо
️️️️
А. Адома
83'
Замена
Т. Ричардс
️️️️
К. Уиллок
77'
75'
Желтая карточка
Д. Уорд
Замена
М. Бонн
️️️️
И. Лейрд
71'
69'
Замена
К. Мэхони
️️️️
Д. Холмс
58'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Б. Диарра
Замена
Д. Данн
️️️️
Л. Балогун
46'
44'
Желтая карточка
Б. Спенсер
40'
Желтая карточка
Б. Диарра
26'
ГОЛ! 1:2!
Д. Руффельс
Пас отдал
У. Бойл
9'
ГОЛ! 1:1!
Д. Руффельс
Пас отдал
Д. Радони
ГОЛ! 1:0!
Л. Дайкс
Пас отдал
К. Уиллок
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
3
Джош Руффельс
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
15
Броди Спенсер
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
94
Браима Диарра
ЦФ
12
Уильям Бойл
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Куинз Парк Рейнджерс
2
Джимми Данн
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
9
Маколи Бонн
ЦФ
31
Джордан Арчер
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
94
Чарльз Ондо
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
3-4-2-1
88
Дьенг
3
Пал
27
Балогун
2
Лейрд
6
Кларк-Салтер
37
Адома
42
Ироегбунам
26
Филд
16
Уиллок
10
Хаир
13
Дайкс
3-3-1-3
21
Николлс
7
Джексон
6
Хелик
3
Руффельс
15
Спенсер
5
Радони
14
Холмс
7
Томас
25
Уорд
12
Бойл
94
Диарра
27
Балогун
2
Данн
2
Данн
27
Балогун
16
Уиллок
32
Ричардс
32
Ричардс
16
Уиллок
2
Лейрд
9
Бонн
9
Бонн
2
Лейрд
37
Адома
30
Шодипо
30
Шодипо
37
Адома
7
Джексон
21
Мбете-Табу
21
Мбете-Табу
7
Джексон
14
Холмс
11
Мэхони
11
Мэхони
14
Холмс
94
Диарра
29
Роудс
29
Роудс
94
Диарра
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Хаддерсфилд Таун
16
Роберт Дикки
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
41
Николас Билокапич
ВР
94
Чарльз Ондо
ЦЗ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Остались в запасе
16
Роберт Дикки
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
Остались в запасе
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
41
Николас Билокапич
ВР
94
Чарльз Ондо
ЦЗ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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