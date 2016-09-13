Стюарт Бивон - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Стюарт
|Фамилия
|Бивон
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рединг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Стюарт
|Фамилия
|Бивон
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рединг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бертон Альбион
|10
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.12.2016
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:2
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|26.12.2016
|90' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|19.11.2016
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|3:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|05.11.2016
|87' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:0
|Барнсли (Барнсли)
|29.10.2016
|45' -90'
|Лидс (Лидс)
|2:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|15.10.2016
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|27.09.2016
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|24.09.2016
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|17.09.2016
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:1
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|13.09.2016
|1' -60'
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|51'
|10.09.2016
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|26.08.2016
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|20.08.2016
|1' -62'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:2
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|16.08.2016
|1' -75'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|3:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|13.08.2016
|70' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|06.08.2016
|72' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|4:3
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)