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    Стюарт Бивон - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Стюарт
    Фамилия Бивон
    Команда Бертон Альбион
    Состав Основной
    Родной город Рединг
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 мая 1984 (38 лет)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бертон Альбион 10 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.12.2016 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:2 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    26.12.2016 90' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 2:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    19.11.2016 1' -90' Рединг (Рединг) 3:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    05.11.2016 87' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:0 Барнсли (Барнсли)
    29.10.2016 45' -90' Лидс (Лидс) 2:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    15.10.2016 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 0:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    27.09.2016 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    24.09.2016 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 3:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    17.09.2016 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:1 Брайтон (Брайтон & Хов)
    13.09.2016 1' -60' Фулхэм (Лондон) 1:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    51'
    10.09.2016 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    26.08.2016 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    20.08.2016 1' -62' Блэкберн (Блэкберн) 2:2 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    16.08.2016 1' -75' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 3:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    13.08.2016 70' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    06.08.2016 72' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 4:3 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
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