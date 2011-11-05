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    Андрей Донец - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Донец
    Команда Нива
    Состав Основной
    Родной город Волочиск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 января 1981 (42 года)
    Рост 188
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 15 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.04.2012 Был в запасе Черноморец (Одесса) 3:3 Металлист (Харьков)
    16.04.2012 59' -90' Таврия (Симферополь) 2:0 Черноморец (Одесса)
    07.04.2012 1' -87' Черноморец (Одесса) 2:3 Заря (Луганск)
    01.04.2012 Был в запасе Динамо (Киев) 3:1 Черноморец (Одесса)
    17.03.2012 Был в запасе Шахтер (Донецк) 4:0 Черноморец (Одесса)
    10.12.2011 1' -24' Днепр (Днепр) 1:0 Черноморец (Одесса)
    20'
    03.12.2011 1' -90' Черноморец (Одесса) 1:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    27'
    27.11.2011 1' -90' Арсенал (Киев) 0:1 Черноморец (Одесса)
    19.11.2011 1' -90' Черноморец (Одесса) 2:2 Карпаты (Львов)
    05.11.2011 1' -90' Металлург (Донецк) 3:0 Черноморец (Одесса)
    25'
    25.09.2011 1' -31' Заря (Луганск) 0:2 Черноморец (Одесса)
    18.09.2011 1' -90' Черноморец (Одесса) 1:2 Динамо (Киев)
    16'
    10.09.2011 1' -90' Ворскла (Полтава) 3:1 Черноморец (Одесса)
    81'
    28.08.2011 1' -90' Черноморец (Одесса) 2:2 Шахтер (Донецк)
    14.08.2011 1' -79' Мариуполь (Мариуполь) 1:1 Черноморец (Одесса)
    06.08.2011 1' -90' Черноморец (Одесса) 1:1 Днепр (Днепр)
    31.07.2011 46' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Черноморец (Одесса)
    17.07.2011 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:1 Черноморец (Одесса)
    10.07.2011 Был в запасе Черноморец (Одесса) 0:1 Металлург (Донецк)
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