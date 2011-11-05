Андрей Донец - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Донец
|Команда
|Нива
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волочиск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 1981 (42 года)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Донец
|Команда
|Нива
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волочиск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 1981 (42 года)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|15
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.04.2012
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|3:3
|Металлист (Харьков)
|16.04.2012
|59' -90'
|Таврия (Симферополь)
|2:0
|Черноморец (Одесса)
|07.04.2012
|1' -87'
|Черноморец (Одесса)
|2:3
|Заря (Луганск)
|01.04.2012
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|3:1
|Черноморец (Одесса)
|17.03.2012
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|4:0
|Черноморец (Одесса)
|10.12.2011
|1' -24'
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|20'
|03.12.2011
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|27'
|27.11.2011
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|0:1
|Черноморец (Одесса)
|19.11.2011
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:2
|Карпаты (Львов)
|05.11.2011
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|3:0
|Черноморец (Одесса)
|25'
|25.09.2011
|1' -31'
|Заря (Луганск)
|0:2
|Черноморец (Одесса)
|18.09.2011
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:2
|Динамо (Киев)
|16'
|10.09.2011
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|3:1
|Черноморец (Одесса)
|81'
|28.08.2011
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:2
|Шахтер (Донецк)
|14.08.2011
|1' -79'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|06.08.2011
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Днепр (Днепр)
|31.07.2011
|46' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|17.07.2011
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|10.07.2011
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Металлург (Донецк)