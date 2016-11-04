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    Багаутдин Рикматуллаев - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Багаутдин
    Отчество Русланович
    Фамилия Рикматуллаев
    Команда Анжи
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 мая 1998 (24 года)
    Рост 177
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи (мол) 22 1 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.04.2017 83' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 4:1 Томь (мол) (Томск)
    21.04.2017 83' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 3:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    15.04.2017 1' -53' Анжи (мол) (Махачкала) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    08.04.2017 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 6:3 Анжи (мол) (Махачкала)
    31.03.2017 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 4:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    87'
    16.03.2017 1' -71' Анжи (мол) (Махачкала) 0:2 Оренбург (мол) (Оренбург)
    04.12.2016 1' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 2:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    60' 90'
    01.12.2016 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    26.11.2016 58' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:3 Анжи (мол) (Махачкала)
    04.11.2016 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    29.10.2016 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 4:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    49'
    21.10.2016 1' -90' Томь (мол) (Томск) 0:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    16.10.2016 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 0:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    90'
    30.09.2016 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    32'
    24.09.2016 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 3:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    16.09.2016 33' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    09.09.2016 78' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 4:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    27.08.2016 73' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:1 Спартак М (мол) (Москва)
    18.08.2016 65' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    13.08.2016 1' -56' Анжи (мол) (Махачкала) 2:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    06.08.2016 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    29.07.2016 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:3 ЦСКА (мол) (Москва)
    90'
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