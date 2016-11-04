Багаутдин Рикматуллаев - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Багаутдин
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Рикматуллаев
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 мая 1998 (24 года)
|Рост
|177
|Вес
|71
|Имя
|Багаутдин
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Рикматуллаев
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 мая 1998 (24 года)
|Рост
|177
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжи (мол)
|22
|1
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2017
|83' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Томь (мол) (Томск)
|21.04.2017
|83' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|15.04.2017
|1' -53'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|08.04.2017
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|31.03.2017
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|87'
|16.03.2017
|1' -71'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|04.12.2016
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|60' 90'
|01.12.2016
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|26.11.2016
|58' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|04.11.2016
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|29.10.2016
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|49'
|21.10.2016
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|16.10.2016
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|90'
|30.09.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|32'
|24.09.2016
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|3:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|16.09.2016
|33' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|09.09.2016
|78' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|4:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|27.08.2016
|73' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|18.08.2016
|65' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|13.08.2016
|1' -56'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|06.08.2016
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|29.07.2016
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|90'