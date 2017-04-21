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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Анжи (мол)
Ахмат (мол) - Анжи (мол): обзор матча 21 апреля 2017
Ахмат (мол)
21.04.2017, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
3 : 2
Завершен
Анжи (мол)
45'
А. Бацуев (П)
80'
А. Бацуев
90'
А. Бацуев
17'
С. Алиев
49'
М. Магомедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Анжи (мол)
90'
Замена
С. Джабраилов
️️️️
Ш. Гайдаров
Замена
Р. Исаев
️️️️
А. Кадыров
90'
ГОЛ! 3:2!
А. Бацуев
90'
83'
Замена
Б. Рикматуллаев
️️️️
Ч. Агабалаев
82'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
С. Алиев
ГОЛ! 2:2!
А. Бацуев
80'
Желтая карточка
А. Адамов
79'
Замена
Т. Хизриев
️️️️
И. Умаев
79'
77'
Замена
Р. Ходаковский
️️️️
М. Магомедов
Замена
А. Абдурахманов
️️️️
Т. Мальсагов
76'
Замена
А. Хусаинов
️️️️
Ч. Магомадов
74'
Желтая карточка
И. Альсултанов
72'
72'
Замена
А. Темуков
️️️️
З. Юсупов
Замена
А. Ахильгов
️️️️
Б. Адамов
69'
65'
Желтая карточка
М. Эльмурзаев
Желтая карточка
А. Кадыров
60'
49'
ГОЛ! 1:2!
М. Магомедов
46'
Желтая карточка
А. Саидов
46'
Замена
К. Закиров
️️️️
С. Каретник
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Бацуев
45'
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Алиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
35
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
ВР
15
Турпал-Али Мальсагов
ЛЗ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
38
Имран Альсултанов
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
49
Халид Исмаилов
ЦП
66
Беслан Адамов
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Идигов
Анжи (мол)
34
Никита Репин
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
55
Аликади Саидов
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
7
Магомед Магомедов
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Ахмат (мол)
97
Хамзат Насуров
ВР
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
22
Зуйбар Мадаев
ЦЗ
87
Шамсудин Масаев
ЦП
98
Адам Абдурахманов
ЦП
34
Таймаз Хизриев
ЦФ
64
Раджаб Исаев
ЦФ
38
Магомед Абдурешедов
ЦФ
39
Али Хусаинов
ЦФ
Анжи (мол)
1
Егор Седов
ВР
44
Багаутдин Рикматуллаев
ЦЗ
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
86
Сулейман Джабраилов
ЦП
9
Амирхан Темуков
ЦП
8
Камиль Закиров
ЦП
68
Роман Ходаковский
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
52
Арсанбег Муртазалиев
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
3-3-2-2
35
Газиев
15
Мальсагов
38
Альсултанов
40
Шахтиев
95
Магомадов
95
Бацуев
95
Адамов
49
Исмаилов
66
Адамов
95
Кадыров
10
Умаев
2-1-4-2-1
34
Репин
5
Эльмурзаев
55
Саидов
88
Гайдаров
31
Каретник
78
Патахов
17
Батов
22
Юсупов
7
Магомедов
70
Агабалаев
9
Алиев
66
Адамов
12
Ахильгов
12
Ахильгов
66
Адамов
10
Умаев
34
Хизриев
34
Хизриев
10
Умаев
15
Мальсагов
98
Абдурахманов
98
Абдурахманов
15
Мальсагов
95
Кадыров
64
Исаев
64
Исаев
95
Кадыров
95
Магомадов
39
Хусаинов
39
Хусаинов
95
Магомадов
70
Агабалаев
44
Рикматуллаев
44
Рикматуллаев
70
Агабалаев
88
Гайдаров
86
Джабраилов
86
Джабраилов
88
Гайдаров
22
Юсупов
9
Темуков
9
Темуков
22
Юсупов
31
Каретник
8
Закиров
8
Закиров
31
Каретник
9
Алиев
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Алиев
7
Магомедов
68
Ходаковский
68
Ходаковский
7
Магомедов
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Анжи (мол)
87
Шамсудин Масаев
ЦП
22
Зуйбар Мадаев
ЦЗ
38
Магомед Абдурешедов
ЦФ
97
Хамзат Насуров
ВР
Главный тренер
Руслан Идигов
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
52
Арсанбег Муртазалиев
ЦФ
1
Егор Седов
ВР
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Остались в запасе
87
Шамсудин Масаев
ЦП
22
Зуйбар Мадаев
ЦЗ
38
Магомед Абдурешедов
ЦФ
97
Хамзат Насуров
ВР
Остались в запасе
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
52
Арсанбег Муртазалиев
ЦФ
1
Егор Седов
ВР
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Идигов
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Статистика матча Ахмат (мол) - Анжи (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Синянский
(Ярославль)
Стадион:
им. С.Билимханова
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