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    Фабьен Антуньес - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Фабьен
    Фамилия Антуньес
    Команда Ионикос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 ноября 1991 (31 год)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ионикос 14 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2023 77' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Ионикос (Никея)
    22.01.2023 50' -90' Ионикос (Никея) 1:2 АЕК (Афины)
    16.01.2023 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:1 Волос (Волос)
    08.01.2023 Был в запасе Атромитос (Перистери) 2:0 Ионикос (Никея)
    28.12.2022 1' -46' Левадиакос (Левадия) 1:0 Ионикос (Никея)
    21.12.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 1:1 Панатинаикос (Афины)
    19'
    10.11.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:3 ПАОК (Салоники)
    05.11.2022 87' -90' ОФИ (Ираклион) 0:2 Ионикос (Никея)
    29.10.2022 86' -90' Ионикос (Никея) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    23.10.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 2:2 ПАС (Яннина)
    15.10.2022 1' -90' Арис (Салоники) 2:1 Ионикос (Никея)
    08.10.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    03.10.2022 1' -67' АЕК (Афины) 4:1 Ионикос (Никея)
    18.09.2022 1' -90' Волос (Волос) 2:0 Ионикос (Никея)
    62'
    10.09.2022 1' -59' Ионикос (Никея) 1:4 Атромитос (Перистери)
    03.09.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 3:1 Ионикос (Никея)
    26.08.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 0:0 Левадиакос (Левадия)
    55'
    21.08.2022 1' -90' Панатинаикос (Афины) 1:0 Ионикос (Никея)
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