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Реал Сосьедад
Альваро Одриосола
Новости
€ 800 тыс
Альваро Одриосола - новости
Реал Сосьедад
14 декабря 1995 (30), Сан-Себастьян
#20 | Защитник
Испания
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«Сосьедад» вернул из «Реала» своего воспитанника: его купили в 11 раз дешевле, чем продавали
2023.09.02 10:32
3
10 игроков могут летом покинуть «Реал», еще 4 футболиста уйдут в 2024 году
2023.05.19 18:45
1
«Реал» хочет избавиться летом от трех игроков
2023.04.23 17:37
2
Три действующих футболиста провели за «Реал» меньше игрового времени в этом сезоне, чем Каземиро. Бразилец покинул клуб в августе
2023.03.04 08:55
4
«Ювентус» хочет подписать защитника «Реала»
2022.11.05 14:43
1
Анчелотти хочет избавиться от двух игроков «Реала»
2022.08.03 17:50
«Интеру» предложили подписать защитника «Реала»
2022.08.02 00:23
«Реал» ищет дублера для Карвахаля, клуб рассматривает четыре варианта (Defensa Central)
2022.02.18 14:31
7
Журналист Романо: «Фиорентина» и «Реал» договорились об аренде Одриосолы
2021.08.25 21:16
«Реал» выставит на трансфер Иско, Бэйла, Йовича и еще минимум трех футболистов
2021.04.16 12:35
6
Одриосола в один сезон выиграл два чемпионата – Испании и Германии
2020.07.19 01:11
Sport.es: «Бавария» не будет выкупать Одриосолу у «Реала»
2020.04.30 21:37
«Реал» рассчитывает заработать 120 миллионов на продаже футболистов
2020.04.20 00:48
3
«Реал» хочет вернуть Хакими и продать Одриосолу
2020.03.26 22:12
Marca: Одриосола сломал лодыжку Перишичу на тренировке «Баварии»
2020.02.04 23:37
1
Фото
«Бавария» арендовала Одриосолу
2020.01.22 13:29
2
Ondo Cero: «Бавария» договорилась об аренде защитника «Реала» Одриосолы
2020.01.21 19:17
1
Одриосола выбыл до конца сезона
2019.04.19 17:52
42
Одриосола: «Бэйл идеально знает испанский, но стесняется его использовать»
2019.03.28 23:22
7
Солари – о победе над «Мелильей»: «Реал» показал характер. Мы все в одной лодке»
2018.11.01 08:54
2
Одриосола не поможет «Реалу» в матче за Суперкубок УЕФА. Игрок получил травму на тренировке
2018.08.13 15:35
1
Перес: «Реал» усиливает поиск молодых футболистов»
2018.07.23 10:16
Одриосола: «Я не мог сказать «Реалу» «нет». Это все равно, что спросить ребенка, поедет ли он в Диснейленд»
2018.07.19 12:39
4
Видео
Одриосола представлен в качестве игрока «Реала». За него заплатили 40 миллионов
2018.07.18 18:00
6
«Реал» подписал 22-летнего защитника Одриосолу
2018.07.05 22:28
3
«Реал» согласовал с «Реалом Сосьедад» трансфер Одриосолы за 40 миллионов
2018.07.05 15:58
«Реал» заплатит за нападающего «Сосьедада» 40 миллионов
2018.07.05 11:46
3
Игрок сборной Испании Одриосола: «Хотим, чтобы это был наш чемпионат мира»
2018.07.01 15:06
Товарищеский матч. Испания не смогла выиграть у Швейцарии
2018.06.03 23:53
2
«Реал» намерен летом купить голкипера, центрального защитника, правого защитника и атакующего футболиста
2018.05.29 13:23
20
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2
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