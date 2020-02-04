Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Marca: Одриосола сломал лодыжку Перишичу на тренировке «Баварии»

    Сегодня официальный сайт «Баварии» сообщил, что вингер Иван Перишич выбыл из строя из-за перелома лодыжки.

    По информации Marca, травму хорвату на тренировке нанес новичок мюнхенской команды Альваро Одриосола.

    • «Бавария» арендовала испанского фулбека у «Реала» 22 января.
    • Одриосола пока не дебютировал за новую команду.
    • Ранее сообщалось, что Перишичу потребуется на восстановление примерно четыре недели.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2020 23:37
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9284

      DeStar 9 минут назад

      эм, я как-то пропустил новость о том ,что одриоссолу отдали в баварию) офигеть) ну для ашраафа место освободили.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81439
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75373
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru