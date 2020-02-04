Marca: Одриосола сломал лодыжку Перишичу на тренировке «Баварии»

эм, я как-то пропустил новость о том ,что одриоссолу отдали в баварию) офигеть) ну для ашраафа место освободили.
Сегодня официальный сайт «Баварии» сообщил, что вингер Иван Перишич выбыл из строя из-за перелома лодыжки.
По информации Marca, травму хорвату на тренировке нанес новичок мюнхенской команды Альваро Одриосола.
- «Бавария» арендовала испанского фулбека у «Реала» 22 января.
- Одриосола пока не дебютировал за новую команду.
- Ранее сообщалось, что Перишичу потребуется на восстановление примерно четыре недели.