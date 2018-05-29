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  • «Реал» намерен летом купить голкипера, центрального защитника, правого защитника и атакующего футболиста

«Реал» намерен летом купить голкипера, центрального защитника, правого защитника и атакующего футболиста

29 мая 2018, 13:23
20

«Реал» обозначил позиции в команде, которые будут усилены в летнее трансферное окно. Мадридцы планируют подписать голкипера, двух игроков в центр и на правый фланг обороны, а также атакующего футболиста.

Приоритетным кандидатом в нападение для сливочных является форвард «ПСЖ» Неймар. Если трансфер бразильца не удастся совершить, а Гарет Бэйл при этом покинет клуб, то у «Реала» есть три альтернативных претендента – Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эден Азар («Челси») и Пауло Дибала («Ювентус»). Кроме того, мадридцы рассматривают вариант с возвращением из «Лиона» Мариано Диаса.

Основной претендент на пост номер один – голкипер «Ромы» Алисон.

На правый фланг обороны «Реал» планирует приобрести Альваро Одриосолу из «Реала Сосьедад».

В центр защиты «бланкос» рассматривают игрока «Атлетико» Хосе-Марию Хименеса. В качестве альтернативы – Милан Шкриньяр («Интер») и Алессио Романьоли («Милан»).

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Рома Милан ПСЖ Реал Сосьедад Ювентус Интер Атлетико Ливерпуль Лион Азар Эден Неймар Дибала Пауло Салах Мохамед Романьоли Алессио Хименес Хосе-Мария Шкриньяр Милан Одриосола Альваро Алиссон Диас Мариано
Комментарии (20)
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серега кашин
1527590123
их навас то чем не устраивает, он же классный кипер
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bset
1527590686
Нам бы такие трансферные планы. Но у Гинера с деньгами проблемы.
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Karpathian
1527592535
Толстосумы(((
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zigbert
1527592845
Для усиления Реал как всегда найдет денег.
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almanev
1527593583
В нападение возьмут чемпиона мира 2018 Артёма Дзюбу.
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android-uz
1527594283
Салах в жизни туда не перейдёт, особенно после того что с ним сделали в финале ЛЧ...
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вместе с ЦСКА
1527595515
предлагаю свою кандидатуру... 5000$ месяц всего то
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la verdad
1527617532
Придёт Неймар и.... прощай, Кристина!!!
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Gazzaev_Pyos
1527624009
Акинфеев, Игнашевич, Комбаров и Погребняк
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SvKr
1527626049
Кроме голкипера, все эти позиции надо укреплять, но не топовыми футболистами, так как считаю никого с основы не надо продавать, а перспективными на подмену основе
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