«Реал» намерен летом купить голкипера, центрального защитника, правого защитника и атакующего футболиста

«Реал» обозначил позиции в команде, которые будут усилены в летнее трансферное окно. Мадридцы планируют подписать голкипера, двух игроков в центр и на правый фланг обороны, а также атакующего футболиста.

Приоритетным кандидатом в нападение для сливочных является форвард «ПСЖ» Неймар. Если трансфер бразильца не удастся совершить, а Гарет Бэйл при этом покинет клуб, то у «Реала» есть три альтернативных претендента – Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эден Азар («Челси») и Пауло Дибала («Ювентус»). Кроме того, мадридцы рассматривают вариант с возвращением из «Лиона» Мариано Диаса.

Основной претендент на пост номер один – голкипер «Ромы» Алисон.

На правый фланг обороны «Реал» планирует приобрести Альваро Одриосолу из «Реала Сосьедад».

В центр защиты «бланкос» рассматривают игрока «Атлетико» Хосе-Марию Хименеса. В качестве альтернативы – Милан Шкриньяр («Интер») и Алессио Романьоли («Милан»).