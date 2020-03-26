«Реал» хочет вернуть Хакими и продать Одриосолу

«Реал» намерен по окончании сезона вернуть из аренды в дортмундской «Боруссии» защитника Ашрафа Хакими.
По информации Marca, тренерский штаб мадридцев рассчитывает на марокканца в следующей кампании.
При этом «Реал» планирует продать другого флангового игрока обороны Альваро Одриосолу, который сейчас выступает за «Баварию» на правах аренды.
- Хакими может сыграть как справа, так и слева в защите.
- В составе «Боруссии» игрок за полтора сезона забил 10 голов и сделал 17 ассистов в 65 матчах.
- Его контракт с «Реалом» рассчитан до июня 2022 года.
Источник: Marca