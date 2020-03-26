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    «Реал» хочет вернуть Хакими и продать Одриосолу

    «Реал» намерен по окончании сезона вернуть из аренды в дортмундской «Боруссии» защитника Ашрафа Хакими.

    По информации Marca, тренерский штаб мадридцев рассчитывает на марокканца в следующей кампании.

    При этом «Реал» планирует продать другого флангового игрока обороны Альваро Одриосолу, который сейчас выступает за «Баварию» на правах аренды.

    • Хакими может сыграть как справа, так и слева в защите.
    • В составе «Боруссии» игрок за полтора сезона забил 10 голов и сделал 17 ассистов в 65 матчах.
    • Его контракт с «Реалом» рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Marca

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