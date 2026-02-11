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Реал Сосьедад
Альваро Одриосола
Статистика
€ 800 тыс
Альваро Одриосола - статистика
Реал Сосьедад
14 декабря 1995 (30), Сан-Себастьян
#20 | Защитник
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Команда
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П
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Реал Сосьедад
3
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0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/2 финала
Атлетик
0 : 1
11.02.2026
Реал Сосьедад
85' - 90'
64'
Испания. Кубок, 1/4 финала
Алавес
2 : 3
04.02.2026
Реал Сосьедад
59' - 90'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Реал Сосьедад
2 : 2
13.01.2026
Осасуна
74' - 120'
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