Статистика по турнирам

Испания. Кубок 2025/2026 Испания. Примера 2025/2026 Испания. Кубок 2024/2025 Испания. Примера 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Испания. Кубок 2023/2024 Испания. Примера 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Товарищеские матчи 2023 Испания. Кубок 2022/2023 Испания. Примера 2022/2023 Клубный чемпионат мира 2022 Товарищеские матчи 2022 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Испания. Примера 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Германия. Бундеслига 2019/2020 Германия. Кубок 2019/2020 Испания. Примера 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Испания. Примера 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017