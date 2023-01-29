Альваро Одриосола - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Одриосола
|Команда
|Реал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Себастьян
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 декабря 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Одриосола
|Команда
|Реал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Себастьян
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 декабря 1995 (27 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.03.2023
|Был в запасе
|Реал
|0:1
|Барселона
|Испания. Кубок, 1/2 финала, первый матч
|25.02.2023
|Был в запасе
|Реал
|1:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 23 тур
|21.02.2023
|Был в запасе
|Ливерпуль
|2:5
|Реал
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|18.02.2023
|Был в запасе
|Осасуна
|0:2
|Реал
|Испания. Примера, 22 тур
|15.02.2023
|68' - 90'
|Реал
|4:0
|Эльче
|Испания. Примера, 21 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Реал
|5:3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, Финал
|08.02.2023
|90' - 90'
|Аль-Ахли
|1:4
|Реал
|Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
|05.02.2023
|Был в запасе
|Мальорка
|1:0
|Реал
|Испания. Примера, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|15.02.2023
|68' -90'
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Эльче (Эльче)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Реал (Мадрид)
|02.02.2023
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:0
|Валенсия (Валенсия)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|0:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|30.12.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Кадис (Кадис)
|07.11.2022
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:2
|Реал (Мадрид)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Жирона (Жирона)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Севилья (Севилья)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|0:3
|Реал (Мадрид)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Барселона (Барселона)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Реал (Мадрид)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|1:2
|Реал (Мадрид)