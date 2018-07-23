Перес: «Реал» усиливает поиск молодых футболистов»

Президент «Реала» Флорентино Перес делает ставку на молодых игроков, поиском которых клуб занимается согласно новой трансферной политике.

«Мы понимаем, что футбольный мир изменился самым невероятным образом за последнее время. Клуб должен принять новую реальность и адаптироваться к ней.

Мы не должны забывать о том, на сколько важна молодежная команда, которая является одним из ключевых элементов структуры клуба.

Мы укрепили команду великолепными игроками – Одриосолой и Винисиусом. Мы будем всецело доверять молодым талантам, которые однажды захотят стать лучшими в мире. Вот почему «Реал» усиливает процесс поиска молодых футболистов», – сказал Перес.