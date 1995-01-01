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    «Реал» ищет дублера для Карвахаля, клуб рассматривает четыре варианта (Defensa Central)

    «Реал» намерен усилиться правым защитником во время летнего трансферного окна.

    В клубе считают, что Дани Карвахаль уже не сможет проводить большую часть матчей в сезоне, поэтому ему нужен качественный дублер.

    В шорт-лист «Реала» на сегодняшний день входят четыре футболиста:

    • Возвращение из аренды в «Фиорентине» Альваро Одриосолы;
    • Норди Мукиэле («РБ Лейпциг»);
    • Додо («Шахтер»);
    • Рис Джеймс («Челси»).

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    Источник: Defensa Central

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    Сегодня, 14:31
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +13402

      Skull_Boy 50 минут назад

      А нахрен вам тогда Васкес, который в защите играет лучше, чем в атаке

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2456

      Чермындыр 1 час назад

      Как можно было вообще продать Хакими в свое время? Это провал провальный

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4515

      FENIX-SL 2 часа назад

      уверены что дублера?
      он почти не играет из-за травм, относительно лучших своих дней в карьере
      да и толку то мало от его игры уже
      в центр поля он может отдать пас, а дальше уже нет
      нет и проходов его приносящих голы

      менять и только
      Мукиэле или Джеймс из данного списка конечно да!

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