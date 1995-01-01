«Реал» ищет дублера для Карвахаля, клуб рассматривает четыре варианта (Defensa Central)

«Реал» намерен усилиться правым защитником во время летнего трансферного окна.

В клубе считают, что Дани Карвахаль уже не сможет проводить большую часть матчей в сезоне, поэтому ему нужен качественный дублер.

В шорт-лист «Реала» на сегодняшний день входят четыре футболиста:

Возвращение из аренды в «Фиорентине» Альваро Одриосолы;

Норди Мукиэле («РБ Лейпциг»);

Додо («Шахтер»);

Рис Джеймс («Челси»).

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