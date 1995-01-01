«Реал» ищет дублера для Карвахаля, клуб рассматривает четыре варианта (Defensa Central)

А нахрен вам тогда Васкес, который в защите играет лучше, чем в атаке
«Реал» намерен усилиться правым защитником во время летнего трансферного окна.
В клубе считают, что Дани Карвахаль уже не сможет проводить большую часть матчей в сезоне, поэтому ему нужен качественный дублер.
В шорт-лист «Реала» на сегодняшний день входят четыре футболиста:
- Возвращение из аренды в «Фиорентине» Альваро Одриосолы;
- Норди Мукиэле («РБ Лейпциг»);
- Додо («Шахтер»);
- Рис Джеймс («Челси»).
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