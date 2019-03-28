Одриосола: «Бэйл идеально знает испанский, но стесняется его использовать»

Может он и свою зарплату стесняется брать?
Защитник «Реала» Альваро Одриосола поделился мнением об одноклубнике Гарете Бэйле.
По информации ряда СМИ, 29-летний валлиец после шести лет в мадридском клубе не разговаривает по-испански.
«Мне нравится, как он играет. Он отлично показал себя в матче с «Сельтой» (2:0, 28-й тур Примеры). Он усердно работает и показывает мотивацию.
Он идеально знает испанский, но стесняется его использовать. Мне это кажется нормальным.
Я говорю с ним на испанском и английском, но не без проблем. Я вижу, что он отдает клубу всего себя. Должен ли я говорить, что он прекрасный игрок?» – Goal цитирует 23-летнего испанца.
- У Одриосолы 1 гол и 9 ассистов в 19 играх сезона.
- Бэйл забил 14 мячей и отдал 5 ассистов в 35 матчах.
- Известно об интересе к нему со стороны «Баварии».