Одриосола: «Бэйл идеально знает испанский, но стесняется его использовать»

Защитник «Реала» Альваро Одриосола поделился мнением об одноклубнике Гарете Бэйле.

По информации ряда СМИ, 29-летний валлиец после шести лет в мадридском клубе не разговаривает по-испански.

«Мне нравится, как он играет. Он отлично показал себя в матче с «Сельтой» (2:0, 28-й тур Примеры). Он усердно работает и показывает мотивацию.

Он идеально знает испанский, но стесняется его использовать. Мне это кажется нормальным.

Я говорю с ним на испанском и английском, но не без проблем. Я вижу, что он отдает клубу всего себя. Должен ли я говорить, что он прекрасный игрок?» – Goal цитирует 23-летнего испанца.