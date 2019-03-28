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    Одриосола: «Бэйл идеально знает испанский, но стесняется его использовать»

    Защитник «Реала» Альваро Одриосола поделился мнением об одноклубнике Гарете Бэйле.

    По информации ряда СМИ, 29-летний валлиец после шести лет в мадридском клубе не разговаривает по-испански.

    «Мне нравится, как он играет. Он отлично показал себя в матче с «Сельтой» (2:0, 28-й тур Примеры). Он усердно работает и показывает мотивацию.

    Он идеально знает испанский, но стесняется его использовать. Мне это кажется нормальным.

    Я говорю с ним на испанском и английском, но не без проблем. Я вижу, что он отдает клубу всего себя. Должен ли я говорить, что он прекрасный игрок?» – Goal цитирует 23-летнего испанца.

    • У Одриосолы 1 гол и 9 ассистов в 19 играх сезона.
    • Бэйл забил 14 мячей и отдал 5 ассистов в 35 матчах.
    • Известно об интересе к нему со стороны «Баварии».

    Источник: Goal

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    28.03.2019 23:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 марта 2019, 14:10

      Может он и свою зарплату стесняется брать?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 29 марта 2019, 08:45

      Идеально испанский он не может знать по определению. Понимать возможно понимает, но без общения язык мёртв.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2403

      SarJr 29 марта 2019, 01:30

      Пффф. Тогда я умею идеально играть в футбол, но стесняюсь славы во дворе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 29 марта 2019, 00:37

      у одриоссолы 9 асистов за 19 игр? нифига се

      0
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    • ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz 29 марта 2019, 00:03

      Тоже самое говорили мои родители своим друзьям, когда те у них спрашивали: А почему ваш сын ходит в кофте с длинным рукавом в 30 градусную жару. На что родители отвечали он стесняется. А дело было в том, что мне мой криворукий друг, набил криворожего тигра на руке.

      2
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      Рейтинг: +65

      Брина > krg-kz 29 марта 2019, 02:49

      LOL

      1
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      Рейтинг: +740

      krg-kz > Брина 29 марта 2019, 23:03

      К твоему комменту даже добавить не чего!

      1
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