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Дмитрий Донцов - статистика

Завершил карьеру
21 февраля 1998 (28)
#74 | Защитник
187 см | 77 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анжи (мол)
14
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Анжи (мол)
4 : 1
26.04.2017
Томь (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
Ахмат (мол)
3 : 2
21.04.2017
Анжи (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
Зенит (мол)
6 : 3
08.04.2017
Анжи (мол)
1' - 55'
28'
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
Анжи (мол)
4 : 2
31.03.2017
Урал (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
Анжи (мол)
0 : 2
16.03.2017
Оренбург (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 1
04.12.2016
Анжи (мол)
1' - 90'
14'
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Анжи (мол)
2 : 0
01.12.2016
Амкар (мол)
1' - 90'
52'
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Ростов (мол)
1 : 3
26.11.2016
Анжи (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Анжи (мол)
4 : 1
19.11.2016
Уфа (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Локомотив (мол)
1 : 2
04.11.2016
Анжи (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
Анжи (мол)
4 : 1
29.10.2016
Краснодар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Томь (мол)
0 : 0
21.10.2016
Анжи (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Анжи (мол)
0 : 1
16.10.2016
Ахмат (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 2
30.09.2016
Анжи (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Анжи (мол)
3 : 0
24.09.2016
Зенит (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Урал (мол)
1 : 0
16.09.2016
Анжи (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Оренбург (мол)
4 : 2
09.09.2016
Анжи (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Анжи (мол)
2 : 1
27.08.2016
Спартак М (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Рубин (мол)
1 : 0
18.08.2016
Анжи (мол)
1' - 90'
56'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Анжи (мол)
2 : 1
13.08.2016
Арсенал Т (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Амкар (мол)
1 : 1
06.08.2016
Анжи (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Анжи (мол)
2 : 3
29.07.2016
ЦСКА (мол)
Был в запасе
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