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    Дмитрий Донцов - статистика

    #74 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Донцов
    Команда Анжи
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 187
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи (мол) 14 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.04.2017 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 4:1 Томь (мол) (Томск)
    21.04.2017 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 3:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    08.04.2017 1' -55' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 6:3 Анжи (мол) (Махачкала)
    28'
    31.03.2017 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 4:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    16.03.2017 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 0:2 Оренбург (мол) (Оренбург)
    04.12.2016 1' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 2:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    14'
    01.12.2016 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    52'
    26.11.2016 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:3 Анжи (мол) (Махачкала)
    19.11.2016 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 4:1 Уфа (мол) (Уфа)
    04.11.2016 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    29.10.2016 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 4:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    21.10.2016 1' -90' Томь (мол) (Томск) 0:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    16.10.2016 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 0:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    30.09.2016 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    24.09.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 3:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    16.09.2016 Был в запасе Урал (мол) (Екатеринбург) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    09.09.2016 Был в запасе Оренбург (мол) (Оренбург) 4:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    27.08.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 2:1 Спартак М (мол) (Москва)
    18.08.2016 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    56'
    13.08.2016 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    06.08.2016 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    29.07.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 2:3 ЦСКА (мол) (Москва)
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