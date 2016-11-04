Дмитрий Донцов - статистика
#74 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Донцов
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|187
|Вес
|77
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Донцов
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|187
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжи (мол)
|14
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2017
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Томь (мол) (Томск)
|21.04.2017
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|08.04.2017
|1' -55'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|28'
|31.03.2017
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|16.03.2017
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|04.12.2016
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|14'
|01.12.2016
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|52'
|26.11.2016
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|19.11.2016
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|04.11.2016
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|29.10.2016
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|21.10.2016
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|16.10.2016
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|30.09.2016
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|24.09.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|3:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|16.09.2016
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|09.09.2016
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|4:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|27.08.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|18.08.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|56'
|13.08.2016
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|06.08.2016
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|29.07.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:3
|ЦСКА (мол) (Москва)