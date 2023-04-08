Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Якуб Шурал - статистика

Завершил карьеру
1 июля 1996 (30)
#15 | Защитник
Чехия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зброевка
24
1
0
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
Зброевка
1 : 2
08.04.2023
Градец-Кралове
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
Спарта
3 : 1
02.04.2023
Зброевка
1' - 90'
87'
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Зброевка
1 : 2
19.03.2023
Яблонец
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Зброевка
1 : 1
04.03.2023
Фастав
1' - 90'
78'
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Богемианс 1905
1 : 1
25.02.2023
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Зброевка
2 : 1
18.02.2023
Баник
1' - 90'
90'
Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
Славия
2 : 0
11.02.2023
Зброевка
1' - 90'
82'
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Зброевка
1 : 3
05.02.2023
Виктория
1' - 90'
80'
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Млада Болеслав
0 : 0
29.01.2023
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
Виктория
4 : 0
09.11.2022
Зброевка
1' - 90'
72'
Чехия. Фортуна Лига, 15 тур
Динамо
3 : 2
05.11.2022
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 14 тур
Зброевка
3 : 0
30.10.2022
Слован
1' - 90'
51'
Чехия. Фортуна Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 3
22.10.2022
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 12 тур
Градец-Кралове
2 : 1
15.10.2022
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 11 тур
Зброевка
0 : 4
08.10.2022
Спарта
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 10 тур
Яблонец
3 : 1
02.10.2022
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 9 тур
Зброевка
2 : 2
17.09.2022
Теплице
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 8 тур
Фастав
2 : 3
10.09.2022
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 7 тур
Зброевка
1 : 2
04.09.2022
Богемианс 1905
1' - 90'
45'
Чехия. Фортуна Лига, 6 тур
Баник
1 : 2
31.08.2022
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
Зброевка
0 : 4
28.08.2022
Славия
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 3 тур
Зброевка
3 : 1
13.08.2022
Млада Болеслав
1' - 90'
74'
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
Сигма
0 : 2
06.08.2022
Зброевка
1' - 90'
52'
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
Зброевка
2 : 2
30.07.2022
Словацко
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
«Сити» признали виновным в нарушении финансовых правил АПЛ
17:35
Альба может вернуться в «Ростов»
17:22
2
Тренер «Зенита» заявил о влиянии судейства на поражение от ЦСКА
17:09
6
ФотоЭкс-игрок РПЛ, задержанный за наркотики, остался без клуба
16:58
Аршавин оценил запросы Головина по зарплате в «Зените»
16:49
Роберто Карлос: «Я потерял 99 процентов всего, что заработал в футболе»
16:38
1
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило решение по Кузяеву
16:15
2
Экс-игрока двух клубов РПЛ задержали с наркотиками
15:58
5
Фото«Локомотив» уволил спортивного директора
15:41
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+