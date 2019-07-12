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Хаби Алонсо
Главные новости
Хет-трик Дзюбы, скандал в матче «Спартак» – «Урал» и другие новости дня
01:04
Примера. «Атлетико» покуражился над «Севильей» (6:1). У Депая и Мораты дубли
00:53
Лига 1. «ПСЖ» переиграл «Нант» (4:2), у Мбаппе гол и ассист
00:43
Серия А. «Милан» перед матчем с «Тоттенхэмом» проиграл «Фиорентине» (1:2)
00:34
Месси сделал 1000-е результативное действие в клубной карьере
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00:27
«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
00:17
Оффтоп
Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки
00:11
Колосков: «Какая Дзюбе сборная? Нет, конечно!»
3
4 марта
23:38
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Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»
3
23:32
Дзюба раскритиковал журналистов за негатив в свой адрес
23:22
⚽ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», «Локомотив» победил «Ростов», «Зенит» разгромил «Пари НН»
3
23:14
Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
1
23:04
Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе
22:57
Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
7
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:38
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Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
1
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
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22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
2
21:56
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Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
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21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
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21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:31
Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
10
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
32
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
10
20:55
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⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
50
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«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
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Хаби Алонсо - статьи
Полузащитник
Имя
Хаби
Фамилия
Алонсо
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Толоса
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
25 ноября 1981 (41 год)
Рост
183
Вес
75
Статистика
Новости
Статьи
Посты
12.07.2019 18:09
Хаби Алонсо точно станет топ-тренером. Так считают все, кто с ним работал и играл
С этого сезона он начнет тренерскую карьеру.
2
12.07.2019 17:30
Питер Крауч завершил карьеру. Вспоминаем его танец робота, отжиг в караоке и другие истории
Самый необычный чувак современности.
2
21.06.2019 22:35
Жалко Торреса. Трансфер в «Челси» сломал его великую карьеру
Фернандо нужно было уезжать из АПЛ.
14
09.03.2017 21:00
Россия замкнула шестой десяток рейтинга ФИФА. Эмери не будет уволен из «ПСЖ». Дайджест событий дня
Маскерано сделал признание о фоле на Ди Марии. Тиаго Мотта нанес травму болельщику. Хаби Алонсо завершит карьеру. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
4
08.03.2017 20:00
Моуринью шокирован состоянием поля в Ростове. Конте продлит контракт с «Челси». Дайджест событий дня
Моуринью остался недоволен состоянием газона на «Олимп-2». Бонуччи оплатил игрокам «Ювентуса» ужин, принеся извинения за конфликт с Аллегри. Де Хеа по-прежнему хочет перейти в «Реал». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
20
18.01.2017 22:40
Лидеры «Баварии» летом завершат карьеру. Самарис отказался от «Зенита». Дайджест событий дня
Бывшего египетского футболиста считают террористом. Гризманн в следующее трансферное окно перейдет в «МЮ». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
4
03.05.2016 21:35
«Атлетико» вышел в финал ЛЧ, проиграв «Баварии». 3 гола, 2 незабитых пенальти и другие события суперматча в Мюнхене
Безумно жаркий матч на «Альянц-Арене» закончился победой «Баварии», которая никого из ее игроков не обрадовала – в финал Лиги чемпионов вышел «Атлетико». «Бомбардир» показывает ключевые моменты огненной игры в Мюнхене.
23
11.04.2016 09:50
Терри, Ибрагимович, Витсель и другие классные игроки, которые станут свободными агентами летом
Яя Туре и «Манчестер Сити» расстаются. «Бомбардир» собирает в один список всех именитых футболистов, которые станут свободными агентами этим летом, и находит им клубы в России.
15
09.01.2016 16:05
Хаби Алонсо: «Переезд в Англию – новый вызов для Гвардиолы»
Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо во время тренировочного сбора в Катаре рассказал об отношениях с Пепом Гвардиолой, поделился мнением о новой должности Зидана и раскрыл свои планы на будущее.
06.12.2015 09:55
Разбег, удар, кот! Пушистые копии футболистов
Говорят, что коты очень похожи на своих хозяев. «Бомбардир» нашел милых созданий, ну очень напоминающих известных футболистов, и составил целую сборную, которой не нужны тактика и куча кубков.
20
16.11.2015 00:40
Роббен раздумывает над уходом из «Баварии». Венгрия едет на Евро-2016. Дайджест событий дня
«Валенсия» хочет приобрести Фалькао. «Реал» продаст Бензема, если его признают виновным в шантаже. Платини и Блаттера могут отстранить от футбола на шесть лет. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
08.11.2015 13:13
Сеск в большом городе #6. Я хочу быть тренером мужской команды
О сексуальности футболистов, главном тренере на каблуках, дружбе с генеральным директором и самых интересных пресс-конференция в истории футбола – об этом материал-фантазия корреспондента «Бомбардира» Ульяны Лукьянченко на тему несбывшейся мечты о тренерской карьере.
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