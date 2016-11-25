Егор Тушев - статистика
#38 | Вратарь
|Имя
|Егор
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Тушев
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|179
|Вес
|72
|Имя
|Егор
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Тушев
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|179
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|1
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|06.05.2017
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|1:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|28.04.2017
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:3
|Рубин (мол) (Казань)
|25.04.2017
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|22.04.2017
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|15.04.2017
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|17.03.2017
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|04.12.2016
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|6:2
|Рубин (мол) (Казань)
|29.11.2016
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|25.11.2016
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|17.11.2016
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|04.11.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:2
|Рубин (мол) (Казань)
|21.10.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|14.10.2016
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|01.10.2016
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|25.09.2016
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|0:3
|Томь (мол) (Томск)
|18.09.2016
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:0
|Рубин (мол) (Казань)
|11.09.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|26.08.2016
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|18.08.2016
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|12.08.2016
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|3:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|01.08.2016
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|Амкар (мол) (Пермь)