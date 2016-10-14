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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Кр. Советов (мол)
Рубин (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 14 октября 2016
Рубин (мол)
14.10.2016, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
4 : 1
Завершен
Кр. Советов (мол)
17'
Г. Арутюнян (П)
60'
Г. Арутюнян
81'
Д. Макеев
87'
М. Васильев (АГ)
77'
Э. Набатов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Кр. Советов (мол)
Замена
А. Бренделев
️️️️
Н. Михайлов
88'
87'
Замена
Д. Захарян
️️️️
А. Дмитрюк
Замена
А. Мухаметзянов
️️️️
А. Джалилов
87'
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
М. Васильев
87'
Замена
А. Миронов
️️️️
М. Яковлев
84'
Замена
А. Ковалик
️️️️
Д. Макеев
84'
ГОЛ! 3:1!
Д. Макеев
81'
80'
Замена
Н. Панков
️️️️
Э. Набатов
78'
Вторая желтая
Д. Лозовик
77'
ГОЛ! 2:1!
Э. Набатов
Замена
А. Шарафеев
️️️️
Г. Арутюнян
73'
69'
Замена
Б. Садик
️️️️
Е. Сланко
Желтая карточка
А. Джалилов
68'
ГОЛ! 2:0!
Г. Арутюнян
60'
58'
Желтая карточка
Д. Лозовик
Желтая карточка
Г. Арутюнян
47'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Арутюнян
17'
16'
Желтая карточка
Н. Кирица
Замена
А. Кузнецов
️️️️
И. Гетигежев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
10
Алишер Джалилов
АП
11
Даниил Макеев
ЦФ
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
87
Артур Алукаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Кр. Советов (мол)
1
Максим Павлов
ВР
53
Иван Столяров
ЦЗ
76
Денис Лозовик
ЦЗ
97
Максим Васильев
ЦЗ
98
Александр Дмитрюк
ЦП
10
Эмрах Набатов
ЦП
61
Николай Кирица
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
99
Евгений Сланко
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
22
Никита Киреев
ЦФ
Рубин (мол)
1
Егор Тушев
ВР
32
Анатолий Бренделев
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
51
Никита Кулалаев
ЦП
84
Андрей Миронов
ЦП
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
62
Артур Ковалик
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Богдан Овсянников
ВР
63
Никита Панков
ЦЗ
22
Андрей Краснов
ЦЗ
79
Илья Ермолаев
ЦЗ
67
Давид Захарян
ЦП
80
Леонид Афиногентов
ЦП
9
Берат Садик
ЦФ
4-3-3
1
Акмурзин
3
Гетигежев
82
Михайлов
8
Шабанов
81
Сафеев
18
Яковлев
10
Джалилов
97
Голдобин
87
Алукаев
56
Арутюнян
11
Макеев
3-4-3
1
Павлов
53
Столяров
76
Лозовик
97
Васильев
10
Набатов
61
Кирица
78
Киселев
98
Дмитрюк
22
Киреев
69
Голенков
99
Сланко
82
Михайлов
32
Бренделев
32
Бренделев
82
Михайлов
10
Джалилов
8
Мухаметзянов
8
Мухаметзянов
10
Джалилов
18
Яковлев
84
Миронов
84
Миронов
18
Яковлев
11
Макеев
62
Ковалик
62
Ковалик
11
Макеев
56
Арутюнян
11
Шарафеев
11
Шарафеев
56
Арутюнян
3
Гетигежев
83
Кузнецов
83
Кузнецов
3
Гетигежев
98
Дмитрюк
67
Захарян
67
Захарян
98
Дмитрюк
10
Набатов
63
Панков
63
Панков
10
Набатов
99
Сланко
9
Садик
9
Садик
99
Сланко
Остались в запасе
Рубин (мол)
Кр. Советов (мол)
51
Никита Кулалаев
ЦП
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
22
Андрей Краснов
ЦЗ
79
Илья Ермолаев
ЦЗ
80
Леонид Афиногентов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
Остались в запасе
51
Никита Кулалаев
ЦП
1
Егор Тушев
ВР
Остались в запасе
22
Андрей Краснов
ЦЗ
79
Илья Ермолаев
ЦЗ
80
Леонид Афиногентов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Статистика матча Рубин (мол) - Кр. Советов (мол)
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Денис Матвеев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Рубин
Новости команд
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Рубин (мол)
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2023.07.04 10:59
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2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
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