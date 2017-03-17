Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Рубин (мол)
Урал (мол) - Рубин (мол): обзор матча 17 марта 2017
Урал (мол)
17.03.2017, пятница, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
2 : 1
Завершен
Рубин (мол)
18'
А. Щербаков
73'
Е. Татаринов
34'
К. Кочнев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Рубин (мол)
Замена
П. Кириллов
️️️️
А. Щербаков
90'
Замена
Н. Муромский
️️️️
Р. Гавтадзе
85'
83'
Замена
Р. Щербин
️️️️
Д. Макеев
74'
Желтая карточка
К. Лукьянчиков
74'
Замена
Н. Кулалаев
️️️️
А. Алукаев
Замена
В. Бердников
️️️️
К. Кочнев
73'
ГОЛ! 2:1!
Е. Татаринов
73'
72'
Замена
А. Мухаметзянов
️️️️
И. Бадриев
71'
Замена
Н. Торгашов
️️️️
И. Гилязутдинов
Желтая карточка
Р. Гавтадзе
68'
Пенальти не реализован!
Р. Гавтадзе
65'
64'
Замена
М. Яковлев
️️️️
Д. Каменщиков
Желтая карточка
А. Голубцов
53'
Замена
Е. Татаринов
️️️️
Ж. Бугуи
46'
34'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Кочнев
20'
Замена
К. Лукьянчиков
️️️️
И. Шабанов
ГОЛ! 1:0!
А. Щербаков
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
40
Максим Горин
ЦЗ
22
Кирилл Кочнев
ЦЗ
21
Дмитрий Боровков
ЦЗ
72
Осман Сулейманов
ЦЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
36
Илья Корелин
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
43
Александр Голубцов
АП
90
Александр Щербаков
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
Главный тренер
Юрий Тарханов
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
12
Алексей Карнаухов
ЦЗ
47
Дмитрий Губанов
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
57
Искандер Бадриев
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
87
Артур Алукаев
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
11
Даниил Макеев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Урал (мол)
71
Алексей Мамин
ВР
37
Кирилл Карабанов
ЦЗ
46
Вячеслав Бердников
ЦЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
50
Григорий Сенаторов
ЦП
34
Ян Чижков
ЦП
31
Павел Кириллов
ЦП
73
Константин Решетников
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Рубин (мол)
1
Егор Тушев
ВР
35
Кирилл Лукьянчиков
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
51
Никита Кулалаев
ЦП
14
Руслан Щербин
ПВ
78
Никита Торгашов
ЦФ
4-2-3-1
97
Шубин
40
Горин
21
Боровков
72
Сулейманов
22
Кочнев
36
Корелин
62
Гавтадзе
99
Глушков
43
Голубцов
90
Щербаков
34
Бугуи
3-2-2-3
1
Акмурзин
8
Шабанов
82
Михайлов
57
Бадриев
12
Карнаухов
47
Губанов
33
Гилязутдинов
97
Голдобин
11
Макеев
99
Каменщиков
87
Алукаев
90
Щербаков
31
Кириллов
31
Кириллов
90
Щербаков
62
Гавтадзе
10
Муромский
10
Муромский
62
Гавтадзе
22
Кочнев
46
Бердников
46
Бердников
22
Кочнев
34
Бугуи
10
Татаринов
10
Татаринов
34
Бугуи
87
Алукаев
51
Кулалаев
51
Кулалаев
87
Алукаев
11
Макеев
14
Щербин
14
Щербин
11
Макеев
57
Бадриев
8
Мухаметзянов
8
Мухаметзянов
57
Бадриев
33
Гилязутдинов
78
Торгашов
78
Торгашов
33
Гилязутдинов
99
Каменщиков
18
Яковлев
18
Яковлев
99
Каменщиков
8
Шабанов
35
Лукьянчиков
35
Лукьянчиков
8
Шабанов
Остались в запасе
Урал (мол)
Рубин (мол)
73
Константин Решетников
ЦФ
50
Григорий Сенаторов
ЦП
34
Ян Чижков
ЦП
37
Кирилл Карабанов
ЦЗ
71
Алексей Мамин
ВР
Главный тренер
Юрий Тарханов
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Остались в запасе
73
Константин Решетников
ЦФ
50
Григорий Сенаторов
ЦП
34
Ян Чижков
ЦП
37
Кирилл Карабанов
ЦЗ
71
Алексей Мамин
ВР
Остались в запасе
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Юрий Тарханов
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Статистика матча Урал (мол) - Рубин (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Генералов
(Алапаевск)
Стадион:
Манеж «Урал»
Новости команд
Все
Урал (мол)
Рубин (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
2018.08.19 14:13
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+