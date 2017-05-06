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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Уфа (мол)
Рубин (мол) - Уфа (мол): обзор матча 06 мая 2017
Рубин (мол)
06.05.2017, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
1 : 1
Завершен
Уфа (мол)
78'
М. Яковлев
64'
В. Журавлев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Уфа (мол)
90'
Замена
Д. Гумеров
️️️️
А. Власов
88'
Замена
Л. Мухаметшин
️️️️
В. Журавлев
86'
Замена
В. Виденеев
️️️️
Д. Емельянов
Желтая карточка
К. Лукьянчиков
83'
81'
Замена
А. Шитов
️️️️
Т. Кутлусурин
ГОЛ! 1:1!
М. Яковлев
78'
Замена
Н. Торгашов
️️️️
И. Гилязутдинов
68'
Замена
М. Лукоянов
️️️️
Р. Щербин
67'
64'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Журавлев
60'
Желтая карточка
А. Филин
Замена
А. Николаев
️️️️
Д. Макеев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
97
Сергей Доронин
ЦЗ
12
Алексей Карнаухов
ЦЗ
47
Дмитрий Губанов
ЦЗ
35
Кирилл Лукьянчиков
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
14
Руслан Щербин
ПВ
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
87
Артур Алукаев
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
11
Даниил Макеев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
75
Артем Надеев
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
63
Радмир Зарипов
ЦП
91
Андрей Власов
ЦП
51
Марк Криворог
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
66
Тимур Кутлусурин
ЦФ
Главный тренер
Альберт Лукманов
Рубин (мол)
1
Егор Тушев
ВР
57
Искандер Бадриев
ЦЗ
76
Семен Илюхин
ЦЗ
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
9
Артур Николаев
ЦП
74
Максим Лукоянов
ЦП
78
Никита Торгашов
ЦФ
Уфа (мол)
55
Даниил Лясов
ВР
94
Линар Мухаметшин
ЛВ
72
Валентин Виденеев
ЦП
86
Даниэль Гумеров
ЦП
67
Артем Шитов
ЦФ
4-3-3
1
Акмурзин
97
Доронин
47
Губанов
35
Лукьянчиков
12
Карнаухов
18
Яковлев
14
Щербин
33
Гилязутдинов
11
Макеев
99
Каменщиков
87
Алукаев
4-4-2
53
Ефимов
13
Егоров
78
Дивеев
25
Филин
75
Надеев
91
Власов
51
Криворог
99
Емельянов
63
Зарипов
66
Кутлусурин
90
Журавлев
11
Макеев
9
Николаев
9
Николаев
11
Макеев
33
Гилязутдинов
78
Торгашов
78
Торгашов
33
Гилязутдинов
14
Щербин
74
Лукоянов
74
Лукоянов
14
Щербин
99
Емельянов
72
Виденеев
72
Виденеев
99
Емельянов
66
Кутлусурин
67
Шитов
67
Шитов
66
Кутлусурин
91
Власов
86
Гумеров
86
Гумеров
91
Власов
90
Журавлев
94
Мухаметшин
94
Мухаметшин
90
Журавлев
Остались в запасе
Рубин (мол)
Уфа (мол)
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
57
Искандер Бадриев
ЦЗ
76
Семен Илюхин
ЦЗ
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
55
Даниил Лясов
ВР
Главный тренер
Альберт Лукманов
Остались в запасе
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
57
Искандер Бадриев
ЦЗ
76
Семен Илюхин
ЦЗ
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
1
Егор Тушев
ВР
Остались в запасе
55
Даниил Лясов
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Главный тренер
Альберт Лукманов
Статистика матча Рубин (мол) - Уфа (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Егор Егоров
(Нижний Новгород)
Стадион:
Рубин
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