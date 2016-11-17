Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Ростов (мол)
Рубин (мол) - Ростов (мол): обзор матча 17 ноября 2016
Рубин (мол)
17.11.2016, четверг, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
2 : 1
Завершен
Ростов (мол)
59'
А. Миронов
77'
А. Алукаев
90'
Д. Скопинцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Ростов (мол)
90'
ГОЛ! 2:1!
Д. Скопинцев
Замена
И. Сафеев
️️️️
А. Джалилов
84'
Вторая желтая
С. Доронин
82'
ГОЛ! 2:0!
А. Алукаев
77'
Замена
А. Ковалик
️️️️
Н. Голдобин
76'
75'
Желтая карточка
Д. Вебер
72'
Замена
Д. Вебер
️️️️
А. Нескоромный
Замена
А. Алукаев
️️️️
Г. Махатадзе
68'
65'
Желтая карточка
Р. Шаповалов
65'
Замена
И. Захаров
️️️️
Ф. Кондрюков
65'
Замена
С. Забродин
️️️️
В. Ярошенко
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
Д. Макеев
60'
ГОЛ! 1:0!
А. Миронов
59'
58'
Желтая карточка
Ф. Кондрюков
46'
Замена
Д. Соловьев
️️️️
Р. Ходунов
Замена
А. Шарафеев
️️️️
Г. Арутюнян
46'
Желтая карточка
С. Доронин
26'
16'
Желтая карточка
А. Сиденко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
8
Илья Шабанов
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
51
Никита Кулалаев
ЦП
84
Андрей Миронов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
11
Даниил Макеев
ЦФ
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Ростов (мол)
1
Евгений Гошев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
47
Андрей Сиденко
ЦП
33
Валерий Ярошенко
ЦП
6
Артем Соболь
ЦП
60
Алексей Нескоромный
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
81
Роман Ходунов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Рубин (мол)
1
Егор Тушев
ВР
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
62
Артур Ковалик
ЦФ
87
Артур Алукаев
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
Ростов (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
27
Илья Захаров
ЦП
37
Сергей Забродин
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
3-3-2-2
1
Акмурзин
8
Шабанов
97
Доронин
82
Михайлов
21
Махатадзе
51
Кулалаев
84
Миронов
97
Голдобин
10
Джалилов
56
Арутюнян
11
Макеев
4-5-1
1
Гошев
19
Тананеев
60
Кондрюков
53
Христис
7
Скопинцев
15
Шаповалов
33
Ярошенко
6
Соболь
60
Нескоромный
47
Сиденко
81
Ходунов
10
Джалилов
81
Сафеев
81
Сафеев
10
Джалилов
97
Голдобин
62
Ковалик
62
Ковалик
97
Голдобин
21
Махатадзе
87
Алукаев
87
Алукаев
21
Махатадзе
11
Макеев
99
Каменщиков
99
Каменщиков
11
Макеев
56
Арутюнян
11
Шарафеев
11
Шарафеев
56
Арутюнян
60
Кондрюков
27
Захаров
27
Захаров
60
Кондрюков
33
Ярошенко
37
Забродин
37
Забродин
33
Ярошенко
81
Ходунов
17
Соловьев
17
Соловьев
81
Ходунов
60
Нескоромный
11
Вебер
11
Вебер
60
Нескоромный
Остались в запасе
Рубин (мол)
Ростов (мол)
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
69
Никита Ковалев
ЦЗ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
1
Егор Тушев
ВР
Остались в запасе
69
Никита Ковалев
ЦЗ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Рубин (мол) - Ростов (мол)
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Матвеев
(Иваново)
Стадион:
Рубин
Новости команд
Все
Рубин (мол)
Ростов (мол)
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+