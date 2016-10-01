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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Рубин (мол)
Краснодар (мол) - Рубин (мол): обзор матча 01 октября 2016
Краснодар (мол)
01.10.2016, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
1 : 1
Завершен
Рубин (мол)
90+2'
А. Макоев
26'
Д. Макеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Рубин (мол)
ГОЛ! 1:1!
А. Макоев
90'
+2
Желтая карточка
М. Сулейманов
83'
83'
Замена
А. Алукаев
️️️️
Д. Макеев
83'
Замена
А. Ковалик
️️️️
А. Миронов
Замена
В. Манько
️️️️
И. Игнатьев
83'
Замена
А. Макоев
️️️️
И. Мартынов
77'
Замена
Д. Яськов
️️️️
А. Сергеев
75'
Замена
И. Насонкин
️️️️
Д. Уткин
66'
Замена
Р. Куражов
️️️️
А. Текучев
62'
60'
Замена
М. Яковлев
️️️️
Н. Кулалаев
42'
Желтая карточка
А. Джалилов
Желтая карточка
И. Игнатьев
42'
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Макеев
16'
Желтая карточка
А. Миронов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
21
Андрей Текучев
ОП
10
Александр Сергеев
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
51
Никита Кулалаев
ЦП
84
Андрей Миронов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
11
Даниил Макеев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
11
Валерий Манько
ПВ
11
Алим Макоев
ПВ
21
Роман Куражов
ПВ
50
Илья Насонкин
ЦФ
96
Дмитрий Яськов
ЦФ
Рубин (мол)
1
Егор Тушев
ВР
32
Анатолий Бренделев
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
62
Артур Ковалик
ЦФ
87
Артур Алукаев
ЦФ
3-1-4-2
1
Латышонок
3
Гогличидзе
4
Бородин
3
Мартынов
21
Текучев
10
Сергеев
47
Уткин
50
Голубев
15
Мацукатов
18
Игнатьев
93
Сулейманов
4-2-2-2
1
Акмурзин
81
Сафеев
40
Гиниятуллин
82
Михайлов
3
Гетигежев
51
Кулалаев
84
Миронов
10
Джалилов
97
Голдобин
11
Макеев
56
Арутюнян
18
Игнатьев
11
Манько
11
Манько
18
Игнатьев
3
Мартынов
11
Макоев
11
Макоев
3
Мартынов
47
Уткин
50
Насонкин
50
Насонкин
47
Уткин
21
Текучев
21
Куражов
21
Куражов
21
Текучев
10
Сергеев
96
Яськов
96
Яськов
10
Сергеев
51
Кулалаев
18
Яковлев
18
Яковлев
51
Кулалаев
84
Миронов
62
Ковалик
62
Ковалик
84
Миронов
11
Макеев
87
Алукаев
87
Алукаев
11
Макеев
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Рубин (мол)
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
32
Анатолий Бренделев
ЦЗ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
8
Илья Шабанов
ЦЗ
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Остались в запасе
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
1
Антон Федюшкин
ВР
Остались в запасе
32
Анатолий Бренделев
ЦЗ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
8
Илья Шабанов
ЦЗ
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Статистика матча Краснодар (мол) - Рубин (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Дорошенко
(Ейск)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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