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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Краснодар (мол)
Рубин (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 15 апреля 2017
Рубин (мол)
15.04.2017, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар (мол)
33'
М. Яковлев
87'
М. Яковлев (П)
81'
И. Игнатьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Краснодар (мол)
Желтая карточка
А. Карнаухов
90'
+4
Замена
Р. Щербин
️️️️
Д. Макеев
89'
Замена
Н. Торгашов
️️️️
И. Гилязутдинов
88'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Яковлев
87'
85'
Желтая карточка
И. Игнатьев
85'
Желтая карточка
С. Бородин
83'
Желтая карточка
К. Самаренкин
81'
ГОЛ! 1:1!
И. Игнатьев
74'
Замена
К. Самаренкин
️️️️
А. Ивашин
73'
Желтая карточка
Д. Уткин
68'
Замена
Д. Иванов
️️️️
И. Мартынов
63'
Замена
Р. Куражов
️️️️
А. Черников
51'
Замена
А. Текучев
️️️️
А. Сергеев
ГОЛ! 1:0!
М. Яковлев
33'
Желтая карточка
Д. Губанов
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
47
Дмитрий Губанов
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
12
Алексей Карнаухов
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
87
Артур Алукаев
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
11
Даниил Макеев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Краснодар (мол)
39
Матвей Сафонов
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
10
Александр Сергеев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Рубин (мол)
1
Егор Тушев
ВР
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
57
Искандер Бадриев
ЦЗ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
51
Никита Кулалаев
ЦП
54
Эрик Васильев
ЦП
14
Руслан Щербин
ПВ
78
Никита Торгашов
ЦФ
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
21
Андрей Текучев
ОП
44
Константин Самаренкин
ЦП
21
Роман Куражов
ПВ
4-3-3
1
Акмурзин
47
Губанов
12
Карнаухов
82
Михайлов
97
Доронин
18
Яковлев
97
Голдобин
33
Гилязутдинов
11
Макеев
99
Каменщиков
87
Алукаев
4-1-2-1-2
39
Сафонов
3
Мартынов
5
Татаев
4
Бородин
24
Ивашин
53
Черников
10
Сергеев
47
Уткин
17
Сергеев
93
Сулейманов
18
Игнатьев
33
Гилязутдинов
78
Торгашов
78
Торгашов
33
Гилязутдинов
11
Макеев
14
Щербин
14
Щербин
11
Макеев
3
Мартынов
13
Иванов
13
Иванов
3
Мартынов
53
Черников
21
Куражов
21
Куражов
53
Черников
24
Ивашин
44
Самаренкин
44
Самаренкин
24
Ивашин
10
Сергеев
21
Текучев
21
Текучев
10
Сергеев
Остались в запасе
Рубин (мол)
Краснодар (мол)
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
57
Искандер Бадриев
ЦЗ
51
Никита Кулалаев
ЦП
54
Эрик Васильев
ЦП
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
44
Олег Исаенко
ЛЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
57
Искандер Бадриев
ЦЗ
51
Никита Кулалаев
ЦП
54
Эрик Васильев
ЦП
1
Егор Тушев
ВР
Остались в запасе
44
Олег Исаенко
ЛЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Рубин (мол) - Краснодар (мол)
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артем Катайкин
(Самара)
Стадион:
Рубин
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