Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Рубин (мол)
Кр. Советов (мол) - Рубин (мол): обзор матча 22 апреля 2017
Кр. Советов (мол)
22.04.2017, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
1 : 0
Завершен
Рубин (мол)
59'
И. Визнович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Рубин (мол)
Замена
А. Ежов
️️️️
И. Визнович
86'
Замена
Э. Набатов
️️️️
К. Шамаев
85'
Замена
Е. Сланко
️️️️
А. Дмитрюк
74'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Визнович
59'
Замена
А. Дмитрюк
️️️️
С. Цвейба
50'
Замена
Н. Киреев
️️️️
И. Бурюкин
46'
6'
Замена
И. Бадриев
️️️️
Н. Голдобин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Богдан Овсянников
ВР
53
Иван Столяров
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
76
Денис Лозовик
ЦЗ
59
Константин Шамаев
ЦП
55
Александр Богомолов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
27
Илья Бурюкин
ПВ
29
Павел Кудряшов
ПВ
98
Илья Визнович
ЦФ
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
82
Никита Михайлов
ЦЗ
12
Алексей Карнаухов
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
14
Руслан Щербин
ПВ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
87
Артур Алукаев
ЦФ
11
Даниил Макеев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Кр. Советов (мол)
1
Егор Любаков
ВР
79
Илья Ермолаев
ЦЗ
12
Андрей Дубровин
ПЗ
98
Александр Дмитрюк
ЦП
10
Эмрах Набатов
ЦП
58
Артем Ежов
ЦП
99
Евгений Сланко
ЦФ
22
Никита Киреев
ЦФ
Рубин (мол)
1
Егор Тушев
ВР
57
Искандер Бадриев
ЦЗ
54
Эрик Васильев
ЦП
51
Никита Кулалаев
ЦП
62
Артур Ковалик
ЦФ
78
Никита Торгашов
ЦФ
3-4-2-1
1
Овсянников
53
Столяров
89
Масальский
76
Лозовик
59
Шамаев
14
Цвейба
78
Киселев
55
Богомолов
27
Бурюкин
29
Кудряшов
98
Визнович
3-1-3-3
1
Акмурзин
82
Михайлов
12
Карнаухов
97
Доронин
11
Шарафеев
14
Щербин
33
Гилязутдинов
97
Голдобин
11
Макеев
87
Алукаев
99
Каменщиков
Дмитрюк
99
Сланко
99
Сланко
Дмитрюк
14
Цвейба
98
Дмитрюк
98
Дмитрюк
14
Цвейба
27
Бурюкин
22
Киреев
22
Киреев
27
Бурюкин
59
Шамаев
10
Набатов
10
Набатов
59
Шамаев
98
Визнович
58
Ежов
58
Ежов
98
Визнович
97
Голдобин
57
Бадриев
57
Бадриев
97
Голдобин
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Рубин (мол)
79
Илья Ермолаев
ЦЗ
12
Андрей Дубровин
ПЗ
1
Егор Любаков
ВР
54
Эрик Васильев
ЦП
51
Никита Кулалаев
ЦП
62
Артур Ковалик
ЦФ
78
Никита Торгашов
ЦФ
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Остались в запасе
79
Илья Ермолаев
ЦЗ
12
Андрей Дубровин
ПЗ
1
Егор Любаков
ВР
Остались в запасе
54
Эрик Васильев
ЦП
51
Никита Кулалаев
ЦП
62
Артур Ковалик
ЦФ
78
Никита Торгашов
ЦФ
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Рубин (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Матвеев
(Иваново)
Стадион:
Металлург, 2-е поле
Новости команд
Все
Кр. Советов (мол)
Рубин (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+