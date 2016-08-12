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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Спартак М (мол)
Рубин (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 12 августа 2016
Рубин (мол)
12.08.2016, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
3 : 3
Завершен
Спартак М (мол)
58'
Н. Михайлов
62'
Н. Голдобин
79'
Д. Гиниятуллин
41'
А. Ломовицкий
67'
И. Синодзука
88'
Б. Цыганков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Спартак М (мол)
88'
ГОЛ! 3:3!
Б. Цыганков
Замена
М. Яковлев
️️️️
Г. Арутюнян
86'
85'
Замена
Н. Киселев
️️️️
А. Ломовицкий
ГОЛ! 3:2!
Д. Гиниятуллин
79'
Замена
Д. Макеев
️️️️
Д. Каменщиков
77'
72'
Замена
Д. Лопатин
️️️️
Е. Никулин
Замена
И. Гилязутдинов
️️️️
И. Сафеев
72'
67'
ГОЛ! 2:2!
И. Синодзука
ГОЛ! 2:1!
Н. Голдобин
62'
ГОЛ! 1:1!
Н. Михайлов
58'
46'
Замена
И. Синодзука
️️️️
А. Сокол
46'
Замена
К. Щербаков
️️️️
Д. Маликов
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Ломовицкий
Замена
Н. Голдобин
️️️️
А. Ковалик
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
97
Сергей Доронин
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
62
Артур Ковалик
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Спартак М (мол)
57
Вадим Аверкиев
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
8
Борис Цыганков
ОП
19
Егор Никулин
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Рубин (мол)
1
Егор Тушев
ВР
32
Анатолий Бренделев
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
84
Андрей Миронов
ЦП
51
Никита Кулалаев
ЦП
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
87
Артур Алукаев
ЦФ
11
Даниил Макеев
ЦФ
Спартак М (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
74
Никита Киселев
ЦП
70
Иппэй Синодзука
ЦП
10
Петр Володкин
АП
17
Даниил Лопатин
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Акмурзин
81
Сафеев
40
Гиниятуллин
82
Михайлов
83
Кузнецов
97
Доронин
21
Махатадзе
10
Джалилов
62
Ковалик
99
Каменщиков
56
Арутюнян
3-1-3-3
57
Аверкиев
35
Миронов
88
Сокол
46
Мамин
8
Цыганков
19
Никулин
37
Маликов
20
Полубояринов
15
Рассказов
11
Бабаев
11
Ломовицкий
62
Ковалик
97
Голдобин
97
Голдобин
62
Ковалик
81
Сафеев
33
Гилязутдинов
33
Гилязутдинов
81
Сафеев
56
Арутюнян
18
Яковлев
18
Яковлев
56
Арутюнян
99
Каменщиков
11
Макеев
11
Макеев
99
Каменщиков
19
Никулин
17
Лопатин
17
Лопатин
19
Никулин
11
Ломовицкий
74
Киселев
74
Киселев
11
Ломовицкий
88
Сокол
70
Синодзука
70
Синодзука
88
Сокол
37
Маликов
3
Щербаков
3
Щербаков
37
Маликов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Спартак М (мол)
32
Анатолий Бренделев
ЦЗ
84
Андрей Миронов
ЦП
51
Никита Кулалаев
ЦП
8
Илья Шабанов
ЦЗ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
87
Артур Алукаев
ЦФ
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
1
Алексей Козлов
ВР
10
Петр Володкин
АП
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
32
Анатолий Бренделев
ЦЗ
84
Андрей Миронов
ЦП
51
Никита Кулалаев
ЦП
8
Илья Шабанов
ЦЗ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
87
Артур Алукаев
ЦФ
1
Егор Тушев
ВР
Остались в запасе
1
Алексей Козлов
ВР
10
Петр Володкин
АП
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Рубин (мол) - Спартак М (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Чулкин
(Ижевск)
Стадион:
Рубин
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