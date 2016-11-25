Максим Горин - статистика
#40 | Защитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Горин
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июля 1998 (24 года)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Имя
|Максим
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Горин
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июля 1998 (24 года)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|24
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|74'
|24.04.2017
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|21.04.2017
|1' -70'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|15.04.2017
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|31.03.2017
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|17.03.2017
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|04.03.2017
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|02.12.2016
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|30.11.2016
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|25.11.2016
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|19.11.2016
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|04.11.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|29.10.2016
|1' -80'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:4
|Ахмат (мол) (Грозный)
|21.10.2016
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|15.10.2016
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|3:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|30.09.2016
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|4:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|24.09.2016
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|16.09.2016
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|11.09.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|27.08.2016
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|3:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|20.08.2016
|1' -89'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|13.08.2016
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|06.08.2016
|1' -87'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|30.07.2016
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)