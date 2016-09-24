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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Оренбург (мол) - Урал (мол)
Оренбург (мол) - Урал (мол): обзор матча 24 сентября 2016
Оренбург (мол)
24.09.2016, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
2 : 2
Завершен
Урал (мол)
26'
А. Рыбкин
64'
В. Калинин
49'
Ж. Бугуи
82'
Э. Валиахметов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург (мол) - Урал (мол)
90'
+1
Желтая карточка
Д. Боровков
90'
Замена
Д. Дрожалкин
️️️️
Д. Боровков
Замена
С. Оплеснин
️️️️
В. Прилепин
90'
82'
ГОЛ! 2:2!
Э. Валиахметов
Замена
Д. Кайков
️️️️
А. Рыбкин
78'
Замена
Д. Лесовский
️️️️
С. Сарсенов
71'
68'
Замена
В. Блинов
️️️️
О. Сулейманов
67'
Замена
Д. Боровков
️️️️
К. Кочнев
Замена
А. Бойко
️️️️
В. Калинин
65'
Замена
В. Переверзев
️️️️
И. Алтышев
65'
ГОЛ! 2:1!
В. Калинин
64'
49'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Бугуи
46'
Замена
Ж. Бугуи
️️️️
М. Меркулов
46'
Замена
Р. Шалин
️️️️
Г. Жуков
ГОЛ! 1:0!
А. Рыбкин
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург (мол)
1
Алексей Кеняйкин
ВР
53
Виктор Черязов
ЦЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
21
Павел Пикин
ЦЗ
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
19
Илья Алтышев
ЦП
99
Владислав Калинин
ЦП
19
Сергей Митренко
ЦП
17
Дмитрий Рудаков
АП
97
Андрей Рыбкин
ЦФ
11
Самат Сарсенов
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
22
Кирилл Кочнев
ЦЗ
40
Максим Горин
ЦЗ
72
Осман Сулейманов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Погос Галстян
Оренбург (мол)
98
Владислав Довгопол
ВР
1
Владислав Трубицын
ВР
21
Денис Кайков
ЦЗ
54
Вадим Билюков
ЦЗ
7
Андрей Бойко
ЦП
44
Степан Оплеснин
ЦП
78
Илья Иванов
ЦП
89
Станислав Иванов
ЦП
77
Дмитрий Лесовский
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
21
Дмитрий Боровков
ЦЗ
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
31
Владислав Блинов
ЦП
43
Александр Голубцов
АП
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
52
Роман Шалин
ЦФ
73
Константин Решетников
ЦФ
4-3-1-2
1
Кеняйкин
53
Черязов
21
Пикин
99
Прилепин
18
Криворучко
19
Алтышев
99
Калинин
19
Митренко
17
Рудаков
11
Сарсенов
97
Рыбкин
3-2-3-1-1
97
Шубин
22
Кочнев
40
Горин
72
Сулейманов
17
Валиахметов
3
Меркулов
53
Нисафутдинов
62
Гавтадзе
7
Жуков
90
Щербаков
10
Юсупов
99
Калинин
7
Бойко
7
Бойко
99
Калинин
99
Прилепин
44
Оплеснин
44
Оплеснин
99
Прилепин
11
Сарсенов
77
Лесовский
77
Лесовский
11
Сарсенов
19
Алтышев
57
Переверзев
57
Переверзев
19
Алтышев
97
Рыбкин
21
Кайков
21
Кайков
97
Рыбкин
22
Кочнев
21
Боровков
21
Боровков
22
Кочнев
Боровков
4
Дрожалкин
4
Дрожалкин
Боровков
3
Меркулов
34
Бугуи
34
Бугуи
3
Меркулов
7
Жуков
52
Шалин
52
Шалин
7
Жуков
72
Сулейманов
31
Блинов
31
Блинов
72
Сулейманов
Остались в запасе
Оренбург (мол)
Урал (мол)
78
Илья Иванов
ЦП
89
Станислав Иванов
ЦП
54
Вадим Билюков
ЦЗ
98
Владислав Довгопол
ВР
1
Владислав Трубицын
ВР
Главный тренер
Олег Веретенников
43
Александр Голубцов
АП
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
73
Константин Решетников
ЦФ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
Остались в запасе
78
Илья Иванов
ЦП
89
Станислав Иванов
ЦП
54
Вадим Билюков
ЦЗ
98
Владислав Довгопол
ВР
1
Владислав Трубицын
ВР
Остались в запасе
43
Александр Голубцов
АП
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
73
Константин Решетников
ЦФ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Олег Веретенников
Главный тренер
Погос Галстян
Статистика матча Оренбург (мол) - Урал (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Стадион:
Газовик
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