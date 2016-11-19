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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Урал (мол)
Краснодар (мол) - Урал (мол): обзор матча 19 ноября 2016
Краснодар (мол)
19.11.2016, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
1 : 0
Завершен
Урал (мол)
48'
Д. Воробьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Урал (мол)
Замена
Е. Назаров
️️️️
Л. Байрамян
90'
+3
Желтая карточка
А. Мацукатов
89'
Замена
Р. Рзаев
️️️️
А. Сергеев
87'
Замена
А. Мацукатов
️️️️
А. Моргунов
83'
82'
Замена
В. Блинов
️️️️
А. Голубцов
Замена
Д. Квеквескири
️️️️
Д. Воробьев
79'
73'
Замена
В. Кузнецов
️️️️
А. Юсупов
70'
Желтая карточка
О. Сулейманов
69'
Замена
Р. Шалин
️️️️
Д. Боровков
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Григорян
69'
65'
Замена
О. Сулейманов
️️️️
А. Щербаков
Замена
И. Черчесов
️️️️
А. Натхо
64'
ГОЛ! 1:0!
Д. Воробьев
48'
Замена
И. Тахмазов
️️️️
Л. Гогличидзе
46'
Желтая карточка
Л. Байрамян
36'
33'
Замена
Г. Нуров
️️️️
Р. Гавтадзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
10
Александр Сергеев
ЦП
20
Амир Натхо
ЦП
23
Левон Байрамян
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
14
Александр Моргунов
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
21
Дмитрий Боровков
ЦЗ
40
Максим Горин
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
36
Илья Корелин
ЦП
43
Александр Голубцов
АП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Погос Галстян
Краснодар (мол)
16
Денис Адамов
ВР
92
Иван Тахмазов
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
90
Инал Черчесов
ЦП
96
Руслан Рзаев
ПВ
11
Даур Квеквескири
ПВ
13
Александр Бутенко
ЦФ
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
72
Осман Сулейманов
ЦЗ
46
Вячеслав Бердников
ЦЗ
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
31
Владислав Блинов
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
52
Роман Шалин
ЦФ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
4-3-2-1
1
Федюшкин
3
Гогличидзе
5
Татаев
5
Стежко
2
Черов
10
Сергеев
20
Натхо
23
Байрамян
14
Моргунов
70
Григорян
10
Воробьев
3-2-3-2
13
Тимофеев
21
Боровков
40
Горин
2
Хозин
62
Гавтадзе
36
Корелин
8
Серченков
43
Голубцов
90
Щербаков
10
Юсупов
13
Конате
14
Моргунов
15
Мацукатов
15
Мацукатов
14
Моргунов
70
Григорян
13
Бутенко
13
Бутенко
70
Григорян
3
Гогличидзе
92
Тахмазов
92
Тахмазов
3
Гогличидзе
20
Натхо
90
Черчесов
90
Черчесов
20
Натхо
10
Сергеев
96
Рзаев
96
Рзаев
10
Сергеев
10
Воробьев
11
Квеквескири
11
Квеквескири
10
Воробьев
23
Байрамян
9
Назаров
9
Назаров
23
Байрамян
21
Боровков
52
Шалин
52
Шалин
21
Боровков
90
Щербаков
72
Сулейманов
72
Сулейманов
90
Щербаков
10
Юсупов
19
Кузнецов
19
Кузнецов
10
Юсупов
43
Голубцов
31
Блинов
31
Блинов
43
Голубцов
62
Гавтадзе
94
Нуров
94
Нуров
62
Гавтадзе
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Урал (мол)
16
Денис Адамов
ВР
2
Игорь Парадин
ЦЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
46
Вячеслав Бердников
ЦЗ
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
97
Александр Шубин
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
Главный тренер
Погос Галстян
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
2
Игорь Парадин
ЦЗ
Остались в запасе
46
Вячеслав Бердников
ЦЗ
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
97
Александр Шубин
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Погос Галстян
Статистика матча Краснодар (мол) - Урал (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
1 : 2
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
1 : 2
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
1 : 2
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Павел Бокарев
(Смоленск)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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