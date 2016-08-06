Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Урал (мол)
Ростов (мол) - Урал (мол): обзор матча 06 августа 2016
Ростов (мол)
06.08.2016, суббота, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
2 : 3
Завершен
Урал (мол)
4'
Д. Вебер
64'
Д. Вебер
20'
Н. Ковалев (АГ)
41'
А. Юсупов
72'
И. Корелин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Урал (мол)
87'
Замена
Д. Дрожалкин
️️️️
М. Горин
85'
Замена
В. Бердников
️️️️
Э. Валиахметов
82'
Замена
К. Кочнев
️️️️
О. Сулейманов
81'
Желтая карточка
Р. Нисафутдинов
72'
ГОЛ! 2:3!
И. Корелин
65'
Замена
К. Решетников
️️️️
А. Щербаков
ГОЛ! 2:2!
Д. Вебер
64'
Замена
Д. Дулаев
️️️️
А. Соболь
63'
Замена
М. Сухомлинов
️️️️
Ф. Кондрюков
59'
Желтая карточка
Ф. Кондрюков
50'
Замена
Д. Соловьев
️️️️
Р. Ходунов
46'
Замена
Д. Ермаков
️️️️
Н. Медведев
46'
41'
ГОЛ! 1:2!
А. Юсупов
23'
Желтая карточка
О. Сулейманов
20'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Ковалев
ГОЛ! 1:0!
Д. Вебер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
30
Никита Медведев
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
27
Илья Захаров
ЦП
37
Сергей Забродин
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
6
Артем Соболь
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
15
Руслан Шаповалов
ПП
81
Роман Ходунов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
72
Осман Сулейманов
ЦЗ
40
Максим Горин
ЦЗ
21
Дмитрий Боровков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
36
Илья Корелин
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Погос Галстян
Ростов (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
74
Норик Мкртчян
ЦП
81
Андрей Наполов
ЦП
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
46
Вячеслав Бердников
ЦЗ
22
Кирилл Кочнев
ЦЗ
82
Володя Исраелян
ЦЗ
31
Владислав Блинов
ЦП
88
Александр Бунаков
ЦП
43
Александр Голубцов
АП
73
Константин Решетников
ЦФ
3-5-1-1
30
Медведев
69
Ковалев
53
Христис
60
Кондрюков
27
Захаров
37
Забродин
47
Сиденко
6
Соболь
15
Шаповалов
11
Вебер
81
Ходунов
4-3-2-1
97
Шубин
17
Валиахметов
40
Горин
21
Боровков
72
Сулейманов
62
Гавтадзе
36
Корелин
53
Нисафутдинов
8
Серченков
90
Щербаков
10
Юсупов
81
Ходунов
17
Соловьев
17
Соловьев
81
Ходунов
60
Кондрюков
33
Сухомлинов
33
Сухомлинов
60
Кондрюков
6
Соболь
84
Дулаев
84
Дулаев
6
Соболь
30
Медведев
79
Ермаков
79
Ермаков
30
Медведев
40
Горин
4
Дрожалкин
4
Дрожалкин
40
Горин
17
Валиахметов
46
Бердников
46
Бердников
17
Валиахметов
72
Сулейманов
22
Кочнев
22
Кочнев
72
Сулейманов
90
Щербаков
73
Решетников
73
Решетников
90
Щербаков
Остались в запасе
Ростов (мол)
Урал (мол)
74
Норик Мкртчян
ЦП
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
81
Андрей Наполов
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
31
Владислав Блинов
ЦП
43
Александр Голубцов
АП
88
Александр Бунаков
ЦП
82
Володя Исраелян
ЦЗ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
Остались в запасе
74
Норик Мкртчян
ЦП
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
81
Андрей Наполов
ЦП
Остались в запасе
31
Владислав Блинов
ЦП
43
Александр Голубцов
АП
88
Александр Бунаков
ЦП
82
Володя Исраелян
ЦЗ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Погос Галстян
Статистика матча Ростов (мол) - Урал (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Фаустов
(Старый Оскол)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Ростов (мол)
Урал (мол)
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
2
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
2018.08.19 14:13
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+