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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Уфа (мол)
Урал (мол) - Уфа (мол): обзор матча 30 июля 2016
Урал (мол)
30.07.2016, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
2 : 2
Завершен
Уфа (мол)
8'
К. Решетников
78'
А. Юсупов
45'
В. Журавлев
51'
Р. Зарипов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Уфа (мол)
90'
Замена
Д. Ташбулатов
️️️️
Р. Зарипов
87'
Замена
М. Сидоров
️️️️
В. Журавлев
Желтая карточка
Э. Валиахметов
85'
Желтая карточка
А. Юсупов
82'
81'
Замена
М. Криворог
️️️️
И. Блинников
79'
Замена
А. Егоров
️️️️
А. Валиахметов
ГОЛ! 2:2!
А. Юсупов
78'
Замена
П. Власенко
️️️️
О. Сулейманов
74'
Замена
В. Блинов
️️️️
К. Решетников
64'
63'
Замена
Р. Юсупов
️️️️
Д. Емельянов
51'
ГОЛ! 1:2!
Р. Зарипов
Желтая карточка
И. Корелин
50'
46'
Замена
Д. Зизенков
️️️️
В. Виденеев
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
М. Меркулов
46'
Замена
Р. Нисафутдинов
️️️️
С. Серченков
46'
45'
ГОЛ! 1:1!
В. Журавлев
14'
Пенальти не реализован!
В. Виденеев
ГОЛ! 1:0!
К. Решетников
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
40
Максим Горин
ЦЗ
21
Дмитрий Боровков
ЦЗ
72
Осман Сулейманов
ЦЗ
36
Илья Корелин
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
73
Константин Решетников
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Погос Галстян
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
69
Никита Попов
ЦЗ
75
Артем Надеев
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
72
Валентин Виденеев
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
94
Азат Валиахметов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
66
Илья Блинников
ЦФ
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Лукманов
Урал (мол)
51
Евгений Жариков
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
55
Павел Власенко
ЦЗ
22
Кирилл Кочнев
ЦЗ
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
31
Владислав Блинов
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
43
Александр Голубцов
АП
8
Богдан Мишуков
ЦФ
52
Роман Шалин
ЦФ
Уфа (мол)
13
Артем Егоров
ЦЗ
95
Дмитрий Ташбулатов
ЦЗ
96
Ренат Юсупов
ЦП
51
Марк Криворог
ЦП
89
Максим Сидоров
ЦП
77
Денис Зизенков
ЦФ
4-2-2-2
97
Шубин
3
Меркулов
21
Боровков
72
Сулейманов
40
Горин
36
Корелин
62
Гавтадзе
90
Щербаков
8
Серченков
10
Юсупов
73
Решетников
4-4-2
53
Ефимов
75
Надеев
57
Хазиев
78
Дивеев
69
Попов
63
Зарипов
94
Валиахметов
99
Емельянов
72
Виденеев
90
Журавлев
66
Блинников
73
Решетников
31
Блинов
31
Блинов
73
Решетников
8
Серченков
53
Нисафутдинов
53
Нисафутдинов
8
Серченков
3
Меркулов
17
Валиахметов
17
Валиахметов
3
Меркулов
72
Сулейманов
55
Власенко
55
Власенко
72
Сулейманов
94
Валиахметов
13
Егоров
13
Егоров
94
Валиахметов
72
Виденеев
77
Зизенков
77
Зизенков
72
Виденеев
99
Емельянов
96
Юсупов
96
Юсупов
99
Емельянов
66
Блинников
51
Криворог
51
Криворог
66
Блинников
90
Журавлев
89
Сидоров
89
Сидоров
90
Журавлев
63
Зарипов
95
Ташбулатов
95
Ташбулатов
63
Зарипов
Остались в запасе
Урал (мол)
Уфа (мол)
8
Богдан Мишуков
ЦФ
22
Кирилл Кочнев
ЦЗ
52
Роман Шалин
ЦФ
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
43
Александр Голубцов
АП
51
Евгений Жариков
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
Главный тренер
Альберт Лукманов
Остались в запасе
8
Богдан Мишуков
ЦФ
22
Кирилл Кочнев
ЦЗ
52
Роман Шалин
ЦФ
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
43
Александр Голубцов
АП
51
Евгений Жариков
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Погос Галстян
Главный тренер
Альберт Лукманов
Статистика матча Урал (мол) - Уфа (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Сединкин
(Омск)
Стадион:
Динамо
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Урал (мол)
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