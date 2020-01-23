Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эль-Хаджи Диуф - статистика

Завершил карьеру
15 января 1981 (45), Сент-Луис
#21 | Нападающий
182 см | 75 кг
Сенегал | Франция
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкберн
19
0
3
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Блэкберн
2 : 0
23.01.2011
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Челси
2 : 0
15.01.2011
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Блэкберн
3 : 1
05.01.2011
Ливерпуль
73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Сандерленд
3 : 0
01.01.2011
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Вест Бромвич
1 : 3
28.12.2010
Блэкберн
1' - 82'
2, 62'
71'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Блэкберн
0 : 2
26.12.2010
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Блэкберн
1 : 1
18.12.2010
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Болтон
2 : 1
12.12.2010
Блэкберн
1' - 78'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Блэкберн
3 : 0
04.12.2010
Вулверхэмптон
1' - 74'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
7 : 1
27.11.2010
Блэкберн
1' - 52'
45'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Тоттенхэм
4 : 2
13.11.2010
Блэкберн
37' - 90'
80'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Ньюкасл
1 : 2
10.11.2010
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Блэкберн
2 : 1
06.11.2010
Уиган Атлетик
1' - 86'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Блэкберн
1 : 2
30.10.2010
Челси
1' - 80'
22'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Ливерпуль
2 : 1
24.10.2010
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Ливерпуль
2 : 1
24.10.2010
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Блэкберн
0 : 0
18.10.2010
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Сток Сити
1 : 0
02.10.2010
Блэкберн
1' - 54'
46'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Блэкпул
1 : 2
25.09.2010
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Блэкберн
1 : 1
18.09.2010
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Манчестер Сити
1 : 1
11.09.2010
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Блэкберн
1 : 2
28.08.2010
Арсенал
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
21.08.2010
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Блэкберн
1 : 0
14.08.2010
Эвертон
1' - 90'
Главные новости
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
23:17
1
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
66
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
3
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
17
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+