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Ньюкасл - Блэкберн
Ньюкасл - Блэкберн: обзор матча 10 ноября 2010
Ньюкасл
10.11.2010, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Блэкберн
47'
Э. Кэрролл
3'
М. Гамст Педерсен
82'
Д. Робертс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Блэкберн
Желтая карточка
Д. Робертс
Желтая карточка
Ф. Колоччини
Замена
У. Раутледж
️️️️
Ш. Тиоте
Замена
Д. Данн
️️️️
Д. Хойлетт
ГОЛ! 1:2!
Д. Робертс
Замена
Д. Робертс
️️️️
Н. Калинич
Желтая карточка
Д. Хойлетт
ГОЛ! 1:1!
Э. Кэрролл
Пас отдал
Д. Бартон
Замена
Н. Рэнжер
️️️️
Ш. Амеоби
Желтая карточка
К. Самба
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Желтая карточка
К. Нолан
Желтая карточка
Ф. Джонс
ГОЛ! 0:1!
М. Гамст Педерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
24
Шейк Тиоте
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Ньюкасл
1
Оле Сёдерберг
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
17
Алан Смит
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
26
Гарольд Гулон
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
4-4-2
23
Крул
21
Энрике
5
Уильямсон
2
Колоччини
2
Симпсон
18
Гутьеррес
4
Нолан
8
Бартон
24
Тиоте
9
Кэрролл
26
Амеоби
3-2-3-1
17
Робинсон
17
Нельсен
4
Самба
4
Джонс
2
Сальгадо
39
Шимбонда
7
Эмертон
8
Педерсен
30
Хойлетт
9
Калинич
24
Тиоте
15
Раутледж
15
Раутледж
24
Тиоте
26
Амеоби
9
Рэнжер
9
Рэнжер
26
Амеоби
30
Хойлетт
17
Данн
17
Данн
30
Хойлетт
9
Калинич
33
Робертс
33
Робертс
9
Калинич
Остались в запасе
Ньюкасл
Блэкберн
1
Оле Сёдерберг
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
17
Алан Смит
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
26
Гарольд Гулон
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
1
Оле Сёдерберг
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
17
Алан Смит
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
26
Гарольд Гулон
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Ньюкасл - Блэкберн
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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