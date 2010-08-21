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Бирмингем Сити - Блэкберн
Бирмингем Сити - Блэкберн: обзор матча 21 августа 2010
Бирмингем Сити
21.08.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Блэкберн
57'
К. Гарднер
71'
К. Гарднер
54'
С. Н'Зонзи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Блэкберн
Желтая карточка
С. Ларссон
Желтая карточка
Р. Нельсен
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Н. Калинич
Замена
К. Фахи
️️️️
К. Гарднер
Желтая карточка
М. Диуф
Замена
Л. Бойер
️️️️
Д. МакФадден
Замена
М. Диуф
️️️️
Г. Живе
ГОЛ! 2:1!
К. Гарднер
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
Замена
М. Дербишир
️️️️
Н. Жигич
Замена
Б. Эмертон
️️️️
Ф. Джонс
ГОЛ! 1:1!
К. Гарднер
ГОЛ! 0:1!
С. Н'Зонзи
Желтая карточка
Н. Жигич
Пенальти не реализован!
М. Гамст Педерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
18
Кейт Фахи
ЛП
8
Ли Бойер
ЦП
8
Мичел
ЦП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
8
Гарри О`Коннор
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
2
Ларс Якобсен
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
4-3-3
12
Фостер
24
Данн
28
Джонсон
24
Риджуэлл
2
Карр
7
Ларссон
8
Гарднер
16
Фергюсон
24
МакФадден
19
Жигич
35
Джером
3-2-2-2
17
Робинсон
4
Джонс
4
Самба
17
Нельсен
2
Сальгадо
28
Живе
15
Н'Зонзи
8
Педерсен
9
Калинич
21
Диуф
8
Гарднер
18
Фахи
18
Фахи
8
Гарднер
24
МакФадден
8
Бойер
8
Бойер
24
МакФадден
19
Жигич
27
Дербишир
27
Дербишир
19
Жигич
9
Калинич
30
Хойлетт
30
Хойлетт
9
Калинич
4
Джонс
7
Эмертон
7
Эмертон
4
Джонс
28
Живе
92
Диуф
92
Диуф
28
Живе
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Блэкберн
24
Майк Тэйлор
ВР
8
Мичел
ЦП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
8
Гарри О`Коннор
ЦФ
31
Марк Банн
ВР
2
Ларс Якобсен
ПЗ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
24
Майк Тэйлор
ВР
8
Мичел
ЦП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
8
Гарри О`Коннор
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
2
Ларс Якобсен
ПЗ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Бирмингем Сити - Блэкберн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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