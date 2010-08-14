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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Эвертон
Блэкберн - Эвертон: обзор матча 14 августа 2010
Блэкберн
14.08.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
13'
Н. Калинич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Эвертон
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
М. Феллайни
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Л. Саа
Желтая карточка
М. Сальгадо
Желтая карточка
Т. Кэхилл
Замена
М. Диуф
️️️️
Н. Калинич
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
Л. Осман
Желтая карточка
М. Гамст Педерсен
ГОЛ! 1:0!
Н. Калинич
13'
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
Д. Данн
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
9
Никола Калинич
ЛП
17
Дэвид Данн
ЦП
17
Райан Нельсен
ЦП
28
Гаэль Живе
ПП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
21
Леон Осман
ЛП
20
Стивен Пиенаар
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
8
Микель Артета
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
25
Маруан Феллайни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
4-4-2
17
Робинсон
13
Ольссон
4
Джонс
4
Самба
2
Сальгадо
9
Калинич
17
Данн
17
Нельсен
28
Живе
8
Педерсен
21
Диуф
4-4-2
1
Ховард
18
Невилл
19
Ягиелка
25
Дистен
3
Бэйнс
8
Артета
20
Пиенаар
17
Кэхилл
21
Осман
25
Феллайни
28
Саа
17
Данн
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
17
Данн
9
Калинич
92
Диуф
92
Диуф
9
Калинич
28
Саа
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
28
Саа
25
Феллайни
6
Родуэлл
6
Родуэлл
25
Феллайни
21
Осман
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
21
Осман
Остались в запасе
Блэкберн
Эвертон
31
Марк Банн
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Блэкберн - Эвертон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Ивуд Парк
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