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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Арсенал
Блэкберн - Арсенал: обзор матча 28 августа 2010
Блэкберн
28.08.2010, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
27'
М. Диуф
20'
Т. Уолкотт
51'
А. Аршавин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Арсенал
Замена
Д. Уилшир
️️️️
А. Аршавин
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
М. Диуф
Желтая карточка
Г. Живе
Замена
Т. Росицки
️️️️
С. Фабрегас
Замена
М. Ольссон
️️️️
Н. Калинич
Замена
Д. Данн
️️️️
В. Грелла
ГОЛ! 1:2!
А. Аршавин
Замена
М. Шамах
️️️️
Р. ван Перси
ГОЛ! 1:1!
М. Диуф
20'
ГОЛ! 0:1!
Т. Уолкотт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
5
Абу Диаби
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
17
Дэвид Данн
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
3-2-2-3
17
Робинсон
17
Нельсен
4
Джонс
4
Самба
28
Живе
2
Сальгадо
8
Педерсен
11
Грелла
21
Диуф
9
Калинич
92
Диуф
4-3-2-1
1
Альмуния
3
Санья
4
Вермален
6
Косиельни
3
Клиши
5
Диаби
8
Сонг
4
Фабрегас
32
Уолкотт
28
Аршавин
32
ван Перси
9
Калинич
13
Ольссон
13
Ольссон
9
Калинич
11
Грелла
17
Данн
17
Данн
11
Грелла
92
Диуф
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
92
Диуф
28
Аршавин
10
Уилшир
10
Уилшир
28
Аршавин
4
Фабрегас
10
Росицки
10
Росицки
4
Фабрегас
32
ван Перси
27
Шамах
27
Шамах
32
ван Перси
Остались в запасе
Блэкберн
Арсенал
31
Марк Банн
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Блэкберн - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Ивуд Парк
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