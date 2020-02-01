Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Льюис МакЛед - статистика

Завершил карьеру
16 июня 1994 (32)
#4 | Полузащитник
175 см
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиган Атлетик
10
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Лидс
0 : 1
01.02.2020
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Суонси
2 : 1
18.01.2020
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
11.01.2020
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
26.12.2019
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Блэкберн
0 : 0
23.12.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
14.12.2019
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
11.12.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Лутон Таун
2 : 1
07.12.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Уиган Атлетик
1 : 3
30.11.2019
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
2 : 2
26.11.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
43'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
23.11.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Уиган Атлетик
0 : 3
09.11.2019
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уиган Атлетик
1 : 2
02.11.2019
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
2 : 2
27.10.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
20.10.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
41'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Фулхэм
2 : 0
27.09.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Уиган Атлетик
2 : 0
21.09.2019
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Халл Сити
2 : 2
14.09.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
31.08.2019
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
24.08.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Мидлсбро
1 : 0
20.08.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
17.08.2019
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Престон
3 : 0
10.08.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
16'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
03.08.2019
Кардифф
1' - 90'
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
2
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
1
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+