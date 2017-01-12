Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нассер Эль-Хайяти - статистика

Завершил карьеру
7 февраля 1989 (37), Роттердам
#19 | Нападающий
184 см | 69 кг
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куинз Парк Рейнджерс
4
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Рединг
0 : 1
12.01.2017
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
02.01.2017
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
31.12.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Брайтон
3 : 0
27.12.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ротерхэм
1 : 0
10.12.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ипсвич Таун
3 : 0
26.11.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
19.11.2016
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
05.11.2016
Куинз Парк Рейнджерс
84' - 90'
84'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
22.10.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Фулхэм
1 : 2
01.10.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бертон Альбион
1 : 1
27.09.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
24.09.2016
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
17.09.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 6
13.09.2016
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
10.09.2016
Блэкберн
1' - 80'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
27.08.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
20.08.2016
Престон
69' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Барнсли
3 : 2
17.08.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Кардифф
0 : 2
14.08.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
07.08.2016
Лидс
Был в запасе
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
2
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
1
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+