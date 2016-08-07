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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Лидс
Куинз Парк Рейнджерс - Лидс: обзор матча 07 августа 2016
Куинз Парк Рейнджерс
07.08.2016, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
3 : 0
Завершен
Лидс
4'
Н. Онуоха
72'
Т. Чери (П)
90+4'
С. Полтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Лидс
ГОЛ! 3:0!
С. Полтер
Пас отдал
Н. Онуоха
90'
+4
Замена
Д. Перч
️️️️
Т. Чери
88'
75'
Замена
Х. Сако
️️️️
К. Руф
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Чери
72'
61'
Замена
М. Антонссон
️️️️
М. Гримес
58'
Желтая карточка
М. Гримес
Замена
Д. Кузинс
️️️️
Б. Глэдвин
56'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
32'
Желтая карточка
Б. Глэдвин
25'
22'
Замена
Л. Койл
️️️️
Г. Берарди
ГОЛ! 1:0!
Н. Онуоха
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
9
Тьяррон Чери
АП
7
Бен Глэдвин
АП
20
Карл Хенри
ПП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
8
Тумани Дьягурага
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Лидс
22
Росс Тернбулл
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
4-2-2-2
12
Смитис
21
Бидуэлл
5
Онуоха
24
Холл
29
Колкер
21
Луонго
20
Хенри
7
Глэдвин
9
Чери
91
Полтер
30
Шодипо
3-2-3-2
31
Грин
18
Тэйлор
5
Бартли
14
Бамба
28
Берарди
15
Даллас
8
Дьягурага
14
Виейра
6
Гримес
9
Вуд
7
Руф
9
Чери
24
Перч
24
Перч
9
Чери
7
Глэдвин
24
Кузинс
24
Кузинс
7
Глэдвин
28
Берарди
2
Койл
2
Койл
28
Берарди
6
Гримес
23
Антонссон
23
Антонссон
6
Гримес
7
Руф
9
Сако
9
Сако
7
Руф
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Лидс
42
Коул Кпекава
ЦЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
6
Джоэль Линч
ЦЗ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
22
Росс Тернбулл
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
42
Коул Кпекава
ЦЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
6
Джоэль Линч
ЦЗ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Лидс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Лофтус Роуд
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