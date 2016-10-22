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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 22 октября 2016
Шеффилд Уэнсдэй
22.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
40'
Г. Хупер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+1
Желтая карточка
Н. Хямяляйнен
Замена
Р. Уоллес
️️️️
К. Ли
87'
85'
Желтая карточка
Н. Онуоха
80'
Замена
О. Шодипо
️️️️
А. Борысюк
Желтая карточка
Д. Пудил
77'
74'
Замена
П. Вшолек
️️️️
Б. Глэдвин
Замена
С. Флетчер
️️️️
Г. Хупер
74'
Замена
Л. Палмер
️️️️
Д. Хант
70'
64'
Замена
С. Полтер
️️️️
И. Силла
ГОЛ! 1:0!
Г. Хупер
Пас отдал
Д. Джонс
40'
17'
Желтая карточка
Б. Глэдвин
13'
Желтая карточка
А. Борысюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
3
Дэвид Джонс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ПП
88
Гари Хупер
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
16
Ариэль Борысюк
ПП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Шеффилд Уэнсдэй
34
Джейк Кин
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
3-3-2-2
25
Доусон
3
Рич
12
Лис
5
Хатчинсон
36
Пудил
20
Ли
32
Хант
3
Джонс
10
Беннэн
45
Форестьери
88
Хупер
4-3-1-2
12
Смитис
29
Колкер
5
Онуоха
24
Перч
22
Хямяляйнен
16
Борысюк
9
Чери
21
Луонго
7
Глэдвин
26
Силла
14
Вашингтон
20
Ли
23
Уоллес
23
Уоллес
20
Ли
32
Хант
2
Палмер
2
Палмер
32
Хант
88
Хупер
26
Флетчер
26
Флетчер
88
Хупер
7
Глэдвин
22
Вшолек
22
Вшолек
7
Глэдвин
26
Силла
91
Полтер
91
Полтер
26
Силла
16
Борысюк
30
Шодипо
30
Шодипо
16
Борысюк
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Куинз Парк Рейнджерс
34
Джейк Кин
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Остались в запасе
34
Джейк Кин
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Хиллсбро
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Шеффилд Уэнсдэй
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