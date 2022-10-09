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    Сонни Стевенс - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Сонни
    Фамилия Стевенс
    Команда ОФИ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 22 июня 1992 (30 лет)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ОФИ 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.01.2023 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:0 Волос (Волос)
    28.12.2022 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    22.12.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:1 Атромитос (Перистери)
    14.11.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 2:1 Левадиакос (Левадия)
    09.11.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 3:0 ОФИ (Ираклион)
    05.11.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:2 Ионикос (Никея)
    30.10.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    24.10.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    16.10.2022 Был в запасе ПАС (Яннина) 2:2 ОФИ (Ираклион)
    09.10.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 1:2 Олимпиакос (Пирей)
    02.10.2022 1' -90' Астерас (Триполис) 2:0 ОФИ (Ираклион)
    18.09.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:1 ПАОК (Салоники)
    10.09.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    04.09.2022 1' -90' Волос (Волос) 0:1 ОФИ (Ираклион)
    28.08.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:2 Панатинаикос (Афины)
    20.08.2022 1' -90' Атромитос (Перистери) 3:1 ОФИ (Ираклион)
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