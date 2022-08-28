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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Панатинаикос
ОФИ - Панатинаикос: обзор матча 28 августа 2022
ОФИ
28.08.2022, воскресенье, 21:00
Греция. Суперлига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Панатинаикос
16'
С. Паласиос
33'
А. Шпорар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - Панатинаикос
86'
Замена
Г. Вагианнидис
️️️️
С. Паласиос
76'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Шпорар
Желтая карточка
Н. Маринакис
71'
68'
Замена
Б. Вербич
️️️️
Д. Курбелис
Замена
П. Стайкос
️️️️
Д. Тораль
68'
Желтая карточка
Н. Дико
54'
51'
Желтая карточка
Д. Курбелис
Замена
Я. Бузукис
️️️️
К. Яннулис
46'
33'
ГОЛ! 0:2!
А. Шпорар
Пас отдал
А. Канталапьерда
16'
ГОЛ! 0:1!
С. Паласиос
Пас отдал
Р. Перес
Замена
Н. Дико
️️️️
Х. Анхель Нейра
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
1
Сонни Стевенс
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
21
Джон Тораль
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
35
Христос Мандас
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
23
Leandro Frroku
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
4-1-3-1
1
Стевенс
4
Маринакис
18
Яннулис
64
Ларссон
2
Вурос
29
Мельядо
21
Тораль
10
Диуссе
4
Тораринссон
10
Нейра
3-3-2-2
91
Бриноли
27
Коцирас
31
Шарлия
15
Пунгурас
22
Гнезда Черин
6
Курбелис
21
Перес
10
Канталапьерда
34
Паласиос
27
Хуанкар
99
Шпорар
18
Яннулис
8
Бузукис
8
Бузукис
18
Яннулис
21
Тораль
26
Стайкос
26
Стайкос
21
Тораль
10
Нейра
12
Дико
12
Дико
10
Нейра
34
Паласиос
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
34
Паласиос
6
Курбелис
7
Вербич
7
Вербич
6
Курбелис
99
Шпорар
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
99
Шпорар
Остались в запасе
ОФИ
Панатинаикос
32
Dimitris Sotiriou
ВР
35
Христос Мандас
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
12
Юрий Лодыгин
ВР
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
23
Leandro Frroku
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
35
Христос Мандас
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
23
Leandro Frroku
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча ОФИ - Панатинаикос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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