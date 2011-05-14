Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марлон Хэрвуд - статистика

Завершил карьеру
25 августа 1979 (47), Лондон
#9 | Нападающий
185 см | 83 кг
Англия | Бермудские острова
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкпул
16
5
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Блэкпул
4 : 3
14.05.2011
Болтон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Блэкпул
1 : 1
12.02.2011
Астон Вилла
1' - 67'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Эвертон
5 : 3
05.02.2011
Блэкпул
81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Блэкпул
1 : 3
02.02.2011
Вест Хэм
60' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Блэкпул
2 : 3
25.01.2011
Манчестер Юнайтед
72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Блэкпул
1 : 2
22.01.2011
Сандерленд
62' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Блэкпул
2 : 1
20.11.2010
Вулверхэмптон
1' - 65'
45'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Хэм
0 : 0
13.11.2010
Блэкпул
67' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Астон Вилла
3 : 2
10.11.2010
Блэкпул
77' - 90'
45'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Астон Вилла
3 : 2
10.11.2010
Блэкпул
1' - 77'
45'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Блэкпул
2 : 2
06.11.2010
Эвертон
74' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Блэкпул
2 : 1
01.11.2010
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Бирмингем Сити
2 : 0
23.10.2010
Блэкпул
1' - 67'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Блэкпул
2 : 3
17.10.2010
Манчестер Сити
66' - 90'
78'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Ливерпуль
1 : 2
03.10.2010
Блэкпул
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Блэкпул
1 : 2
25.09.2010
Блэкберн
1' - 66'
45'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Челси
4 : 0
19.09.2010
Блэкпул
61' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Ньюкасл
0 : 2
11.09.2010
Блэкпул
65' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Арсенал
6 : 0
21.08.2010
Блэкпул
1' - 57'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Уиган Атлетик
0 : 4
14.08.2010
Блэкпул
1' - 60'
38, 43'
Главные новости
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
41
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
2
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
13
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+