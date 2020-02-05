Клод Адьяпонг - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Клод
|Фамилия
|Адьяпонг
|Команда
|Реджина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сассуоло
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 мая 1998 (24 года)
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Клод
|Фамилия
|Адьяпонг
|Команда
|Реджина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сассуоло
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 мая 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верона
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.07.2020
|69' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Верона (Верона)
|09.07.2020
|66' -90'
|Верона (Верона)
|2:2
|Интер (Милан)
|01.07.2020
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|3:2
|Парма (Парма)
|28.06.2020
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:3
|Верона (Верона)
|23.06.2020
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|20.06.2020
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|08.03.2020
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Верона (Верона)
|16.02.2020
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Верона (Верона)
|08.02.2020
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Ювентус (Турин)
|05.02.2020
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:0
|Верона (Верона)
|02.02.2020
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:1
|Верона (Верона)
|26.01.2020
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|3:0
|Лечче (Лечче)
|19.01.2020
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Верона (Верона)
|12.01.2020
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Дженоа (Генуя)
|05.01.2020
|Был в запасе
|СПАЛ (Феррара)
|0:2
|Верона (Верона)
|15.12.2019
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|3:3
|Торино (Турин)
|07.12.2019
|87' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|3:2
|Верона (Верона)
|01.12.2019
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:3
|Рома (Рим)
|24.11.2019
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|09.11.2019
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:1
|Верона (Верона)
|03.11.2019
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Брешиа (Брешиа)
|29.10.2019
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|0:1
|Верона (Верона)
|25.10.2019
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|19.10.2019
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Верона (Верона)
|05.10.2019
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|29.09.2019
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Верона (Верона)
|24.09.2019
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|21.09.2019
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Верона (Верона)
|15.09.2019
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Милан (Милан)
|01.09.2019
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Верона (Верона)
|25.08.2019
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:1
|Болонья (Болонья)