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    Клод Адьяпонг - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Клод
    Фамилия Адьяпонг
    Команда Реджина
    Состав Основной
    Родной город Сассуоло
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 мая 1998 (24 года)
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верона 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.07.2020 69' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:1 Верона (Верона)
    09.07.2020 66' -90' Верона (Верона) 2:2 Интер (Милан)
    01.07.2020 Был в запасе Верона (Верона) 3:2 Парма (Парма)
    28.06.2020 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 3:3 Верона (Верона)
    23.06.2020 Был в запасе Верона (Верона) 0:2 Наполи (Неаполь)
    20.06.2020 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Кальяри (Кальяри)
    08.03.2020 1' -90' Сампдория (Генуя) 2:1 Верона (Верона)
    16.02.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Верона (Верона)
    08.02.2020 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Ювентус (Турин)
    05.02.2020 Был в запасе Лацио (Рим) 0:0 Верона (Верона)
    02.02.2020 Был в запасе Милан (Милан) 1:1 Верона (Верона)
    26.01.2020 Был в запасе Верона (Верона) 3:0 Лечче (Лечче)
    19.01.2020 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Верона (Верона)
    12.01.2020 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Дженоа (Генуя)
    05.01.2020 Был в запасе СПАЛ (Феррара) 0:2 Верона (Верона)
    15.12.2019 Был в запасе Верона (Верона) 3:3 Торино (Турин)
    07.12.2019 87' -90' Аталанта (Бергамо) 3:2 Верона (Верона)
    01.12.2019 Был в запасе Верона (Верона) 1:3 Рома (Рим)
    24.11.2019 Был в запасе Верона (Верона) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    09.11.2019 Был в запасе Интер (Милан) 2:1 Верона (Верона)
    03.11.2019 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Брешиа (Брешиа)
    29.10.2019 Был в запасе Парма (Парма) 0:1 Верона (Верона)
    25.10.2019 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    19.10.2019 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:0 Верона (Верона)
    05.10.2019 Был в запасе Верона (Верона) 2:0 Сампдория (Генуя)
    29.09.2019 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Верона (Верона)
    24.09.2019 Был в запасе Верона (Верона) 0:0 Удинезе (Удине)
    21.09.2019 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:1 Верона (Верона)
    15.09.2019 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Милан (Милан)
    01.09.2019 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:1 Верона (Верона)
    25.08.2019 Был в запасе Верона (Верона) 1:1 Болонья (Болонья)
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