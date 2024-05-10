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Клод Адьяпонг
Статистика
Клод Адьяпонг - статистика
Завершил карьеру
6 мая 1998 (28), Сассуоло
#17 | Защитник
Гана
Статистика
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Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Асколи
15
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Асколи
2 : 1
10.05.2024
Пиза
65' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Палермо
2 : 2
05.05.2024
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Асколи
0 : 1
01.05.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Тернана
0 : 1
27.04.2024
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 33 тур
Циттаделла
0 : 0
13.04.2024
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Асколи
0 : 0
07.04.2024
Венеция
78' - 90'
Италия. Серия В, 31 тур
Специя
2 : 1
01.04.2024
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Комо
0 : 2
27.01.2024
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Асколи
2 : 2
21.01.2024
Бари
90' - 90'
Италия. Серия В, 20 тур
Парма
1 : 1
14.01.2024
Асколи
72' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Асколи
0 : 0
26.12.2023
Циттаделла
1' - 64'
Италия. Серия В, 18 тур
Пиза
1 : 0
23.12.2023
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Асколи
1 : 0
16.12.2023
Катанцаро
90' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Асколи
1 : 2
09.12.2023
Специя
1' - 66'
Италия. Серия В, 15 тур
Венеция
3 : 0
02.12.2023
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.11.2023
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Асколи
0 : 1
11.11.2023
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Бари
1 : 0
04.11.2023
Асколи
57' - 90'
90'
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 3
28.10.2023
Парма
1' - 61'
Италия. Серия В, 10 тур
Лекко
0 : 2
21.10.2023
Асколи
1' - 58'
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
1 : 1
07.10.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Асколи
3 : 0
29.08.2023
Феральписало
1' - 51'
Италия. Серия В, 2 тур
Модена
1 : 0
26.08.2023
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Козенца
3 : 0
19.08.2023
Асколи
1' - 90'
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