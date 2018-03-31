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    Марко Тумминелло - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Марко
    Фамилия Тумминелло
    Команда Пескара
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 ноября 1998 (24 года)
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кротоне 2 3 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2018 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:1 Кротоне (Кротоне)
    90'
    13.05.2018 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 2:2 Лацио (Рим)
    06.05.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 2:1 Кротоне (Кротоне)
    90'
    29.04.2018 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 4:1 Сассуоло (Сассуоло)
    22.04.2018 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:2 Кротоне (Кротоне)
    18.04.2018 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 1:1 Ювентус (Турин)
    14.04.2018 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:0 Кротоне (Кротоне)
    87'
    08.04.2018 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 1:0 Болонья (Болонья)
    04.04.2018 Был в запасе Торино (Турин) 4:1 Кротоне (Кротоне)
    90'
    31.03.2018 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:0 Кротоне (Кротоне)
    24.09.2017 1' -90' Кротоне (Кротоне) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    20.09.2017 1' -90' Аталанта (Бергамо) 5:1 Кротоне (Кротоне)
    70'
    16.09.2017 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 0:2 Интер (Милан)
    10.09.2017 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:0 Кротоне (Кротоне)
    26.08.2017 Был в запасе Рома (Рим) 1:3 Интер (Милан)
    20.08.2017 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:1 Рома (Рим)
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