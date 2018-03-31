Марко Тумминелло - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Тумминелло
|Команда
|Пескара
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 ноября 1998 (24 года)
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Тумминелло
|Команда
|Пескара
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 ноября 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кротоне
|2
|3
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2018
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Кротоне (Кротоне)
|90'
|13.05.2018
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|2:2
|Лацио (Рим)
|06.05.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:1
|Кротоне (Кротоне)
|90'
|29.04.2018
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|4:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|22.04.2018
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Кротоне (Кротоне)
|18.04.2018
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|14.04.2018
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:0
|Кротоне (Кротоне)
|87'
|08.04.2018
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|04.04.2018
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|4:1
|Кротоне (Кротоне)
|90'
|31.03.2018
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:0
|Кротоне (Кротоне)
|24.09.2017
|1' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|20.09.2017
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|5:1
|Кротоне (Кротоне)
|70'
|16.09.2017
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|0:2
|Интер (Милан)
|10.09.2017
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Кротоне (Кротоне)
|26.08.2017
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:3
|Интер (Милан)
|20.08.2017
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|0:1
|Рома (Рим)