Милош Пантович - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Пантович
|Команда
|Унион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мюнхен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 2,20
млн
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Пантович
|Команда
|Унион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мюнхен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Унион
|8
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.01.2023
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|3:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|13.11.2022
|77' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|4:1
|Унион (Берлин)
|79'
|09.11.2022
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|2:2
|Аугсбург (Аугсбург)
|06.11.2022
|69' -90'
|Байер (Леверкузен)
|5:0
|Унион (Берлин)
|23.10.2022
|20' -90'
|Бохум (Бохум)
|2:1
|Унион (Берлин)
|90'
|16.10.2022
|88' -90'
|Унион (Берлин)
|2:0
|Боруссия (Дортмунд)
|09.10.2022
|84' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|0:1
|Унион (Берлин)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|2:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|11.09.2022
|64' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:1
|Унион (Берлин)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|1:1
|Бавария (Мюнхен)
|27.08.2022
|75' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:6
|Унион (Берлин)
|06.08.2022
|78' -90'
|Унион (Берлин)
|3:1
|Герта (Берлин)