Андрей Федоров - статистика
#28 | Вратарь
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Федоров
|Команда
|Карелия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 декабря 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|77
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Федоров
|Команда
|Карелия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 декабря 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карелия
|18
|-38
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|Карелия (Петрозаводск)
|08.11.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|3:1
|Волга (Тверь)
|01.11.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|4:0
|Карелия (Петрозаводск)
|26.10.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|1:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|21.10.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:2
|Москва (Москва)
|16.10.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|0:1
|Карелия (Петрозаводск)
|11.10.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:3
|Строгино (Москва)
|05.10.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Карелия (Петрозаводск)
|81'
|01.10.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|2:0
|Коломна (Коломна)
|27.09.2015
|1' -90'
|Спартак К (Кострома)
|3:0
|Карелия (Петрозаводск)
|21.09.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|3:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|15.09.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Карелия (Петрозаводск)
|08.09.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:2
|Химки (Химки)
|63'
|01.09.2015
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|6:0
|Карелия (Петрозаводск)
|25.08.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:2
|Домодедово (Москва)
|18.08.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|1:1
|Карелия (Петрозаводск)
|12.08.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|1:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|04.08.2015
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|3:2
|Карелия (Петрозаводск)
|28.07.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|4:2
|Карелия (Петрозаводск)