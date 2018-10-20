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    Али Ндом - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Али
    Фамилия Ндом
    Команда Реймс
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 мая 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 5 0 0 1 0
    Кан 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.03.2019 1' -46' Монако (Монако) 0:1 Кан (Кан)
    39'
    22.12.2018 Был в запасе Реймс (Реймс) 2:2 Кан (Кан)
    15.12.2018 Был в запасе Реймс (Реймс) 2:1 Страсбур (Страсбур)
    09.12.2018 1' -90' Лилль (Лилль) 1:1 Реймс (Реймс)
    05.12.2018 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:1 Тулуза (Тулуза)
    02.12.2018 Был в запасе Марсель (Марсель) 0:0 Реймс (Реймс)
    24.11.2018 87' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Генгам (Генгам)
    10.11.2018 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:0 Реймс (Реймс)
    28.10.2018 Был в запасе Ренн (Ренн) 0:2 Реймс (Реймс)
    20.10.2018 1' -90' Реймс (Реймс) 1:1 Анжер (Анжер)
    06.10.2018 Был в запасе Ним (Ним) 0:0 Реймс (Реймс)
    90'
    29.09.2018 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:0 Бордо (Бордо)
    26.09.2018 1' -90' ПСЖ (Париж) 4:1 Реймс (Реймс)
    22.09.2018 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:0 Дижон (Дижон)
    16.09.2018 Был в запасе Нант (Нант) 0:0 Реймс (Реймс)
    01.09.2018 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:1 Монпелье (Монпелье)
    25.08.2018 Был в запасе Амьен (Амьен) 4:1 Реймс (Реймс)
    17.08.2018 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:0 Лион (Лион)
    11.08.2018 76' -90' Ницца (Ницца) 0:1 Реймс (Реймс)
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