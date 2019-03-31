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Али Ндом
Статистика
Али Ндом - статистика
Завершил карьеру
30 мая 1996 (30)
#39 | Нападающий
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реймс
5
0
0
1
0
Кан
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
0 : 1
31.03.2019
Кан
1' - 46'
39'
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
2 : 2
22.12.2018
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
2 : 1
15.12.2018
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
1 : 1
09.12.2018
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Реймс
0 : 1
05.12.2018
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
0 : 0
02.12.2018
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Реймс
2 : 1
24.11.2018
Генгам
87' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.11.2018
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
0 : 2
28.10.2018
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Реймс
1 : 1
20.10.2018
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ним
0 : 0
06.10.2018
Реймс
Был в запасе
90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Реймс
0 : 0
29.09.2018
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
ПСЖ
4 : 1
26.09.2018
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Реймс
0 : 0
22.09.2018
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Нант
0 : 0
16.09.2018
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Реймс
0 : 1
01.09.2018
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Амьен
4 : 1
25.08.2018
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
1 : 0
17.08.2018
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
0 : 1
11.08.2018
Реймс
76' - 90'
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