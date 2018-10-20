Али Ндом - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Али
|Фамилия
|Ндом
|Команда
|Реймс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 мая 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Али
|Фамилия
|Ндом
|Команда
|Реймс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 мая 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|5
|0
|0
|1
|0
|Кан
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.03.2019
|1' -46'
|Монако (Монако)
|0:1
|Кан (Кан)
|39'
|22.12.2018
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|2:2
|Кан (Кан)
|15.12.2018
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Страсбур (Страсбур)
|09.12.2018
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|05.12.2018
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Тулуза (Тулуза)
|02.12.2018
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|24.11.2018
|87' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Генгам (Генгам)
|10.11.2018
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|28.10.2018
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|0:2
|Реймс (Реймс)
|20.10.2018
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Анжер (Анжер)
|06.10.2018
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|90'
|29.09.2018
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Бордо (Бордо)
|26.09.2018
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|4:1
|Реймс (Реймс)
|22.09.2018
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Дижон (Дижон)
|16.09.2018
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|01.09.2018
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Монпелье (Монпелье)
|25.08.2018
|Был в запасе
|Амьен (Амьен)
|4:1
|Реймс (Реймс)
|17.08.2018
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Лион (Лион)
|11.08.2018
|76' -90'
|Ницца (Ницца)
|0:1
|Реймс (Реймс)