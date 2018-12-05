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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Тулуза
Реймс - Тулуза: обзор матча 05 декабря 2018
Реймс
05.12.2018, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 1
Завершен
Тулуза
45'
И. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Тулуза
90'
+6
Вторая желтая
М. Гарсия
82'
Желтая карточка
Б. Диаките
Желтая карточка
М. Думбия
79'
78'
Желтая карточка
М. Гарсия
77'
Желтая карточка
И. Силла
Желтая карточка
Б. Энгелс
60'
Желтая карточка
А. Ромао
48'
46'
Желтая карточка
Д. Дурмаз
45'
ГОЛ! 0:1!
И. Силла
39'
Желтая карточка
М. Градель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
33
Конан
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Реми Уден
ПВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
10
Макс Градель
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
19
Ромен Метанир
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
39
Али Ндом
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Тулуза
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
4-1-1-3-1
16
Менди
33
Конан
3
Энгелс
5
Абдельхамид
25
Фоке
7
Шавалерен
15
Ромао
7
Думбия
20
Кафаро
10
Уден
19
Чаваррия
4-1-3-2
1
Гойкоэчеа
98
Амьен-Аду
18
Диаките
29
Мубандже
4
Силла
6
Сидибе
10
Градель
10
Дурмаз
25
Мбиа
10
Жан
9
Исека
Остались в запасе
Реймс
Тулуза
11
Ассан Камара
ЛЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
19
Ромен Метанир
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
39
Али Ндом
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
5
Ману Гарсия
АП
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
11
Ассан Камара
ЛЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
19
Ромен Метанир
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
39
Али Ндом
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Остались в запасе
5
Ману Гарсия
АП
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
Главный тренер
Самба Диавара
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Реймс - Тулуза
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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